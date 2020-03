The Batman, Matrix 4 e King Richard proseguono le riprese nonostante il Coronavirus?

Di Pietro Ferraro sabato 14 marzo 2020

Tre produzioni di Warner Bros proseguono le riprese nonostante l'emergenza pandemia.

Nonostante lo stop a cascata di produzioni cinematografiche e televisive per l'emergenza Coronavirus, ormai pandemia globale acclarata, sembra che almeno tre produzioni di Warner Bros. per il momento proseguiranno le riprese.

La notizia è stata data via Twitter da Justin Kroll e pare arriverebbe da una fonte interna di Warner.

Una fonte vicina a WB afferma che le riprese di BATMAN, MATRIX e KING RICHARD continueranno. SQUAD, LITTLE THINGS e REMINISCE sono tutti in post-produzione, BLACK ADAM non inizia fino ad agosto, AQUAMAN nel 2021.

The Batman con Robert Pattinson si sta attualmente girando nel Regno Unito, dove il numero di casi di Coronavirus è salito a 798, con un'impennata di contagiati di 208 unità in 24 ore.

Matrix 4 si sta invece girando negli Stati Uniti, con diversi video e foto dal set che in questi giorni sono arrivati da San Francisco in California, dove sono state girate diverse scene di stunt. Nel momento in cui scriviamo i contagi negli Stati Uniti hanno raggiunto quota 2.084 con un totale di 44 morti.

King Richard, il biopic con Will Smith nei panni di Richard Williams, padre e allenatore delle superstar del tennis Venus e Serena Williams, si sta attualmente girando a Los Angeles in California, stato che al momento in cui scriviamo conta 547 contagiati e 5 morti.

A fronte di ciò la data di uscita americana di Black Widow della Marvel è ancora fissata al 1° maggio, così come quella di Wonder Woman 1984 al 5 giugno. Di contro la produzione a Praga della serie tv Falcon & Winter Soldier di Disney + ha subito uno stop, idem per le riprese di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings interrotte affinché il regista potesse fare il tampone per il COVID-19.







Fonte: Heroic Holywood