Io Resto a Casa: film in streaming da guardare su Netflix e Amazon Prime Video

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Blogo vi propone una ricca selezione di film da guardare in streaming durante la quarantena.

Sulla scia dell'hashtag #Iorestoacasa, anche i redattori di Cineblog hanno deciso di darvi qualche consiglio su cosa vedere in streaming ora che il cinema si è preso momentaneamente una pausa causa Coronavirus. Per fortuna mai così provvidenziali si sono rivelati i canali streaming che oltre alle sempre più amate serie tv, hanno anche un ricco catalogo di film capace di accontentare diversi "palati", da chi cerca classici e cult più datati a chi invece è sempre in cerca del film più recente.

Per la nostra selezione abbiamo preso in considerazione due canali streaming in particolare: il colosso Netflix e il sorprendente Amazon Prime Video, entrambi con diverse esclusive che rendono queste offerte spesso "complementari". Entrambe le piattaforme dispongono di un vasto assortimento di film, con Netflix che si distingue per svariate pellicole inedite proposte in lingua originale e sottotitolate (al costo mensile base di 7,99€) mentre Prime Video ha la peculiarità di avere una prova gratuita di 30 giorni, un abbonamento annuale di 36€ (oppure 4,99€ al mese) a cui sia aggiungea la possibilità di non pagare le spese di spedizione su oltre 2 milioni di prodotti Amazon.





Pietro

Instant Family (2018, commedia) - Amazon Prime Video

Snowpiercer (2013, post-apocalittico) - Netflix (Tratto dall'omonimo fumetto di Lob/Rochette/Legrand)

The Aeronauts (2019, biografico)- Amazon Prime Video

Lazzaro Felice (2018, drammatico) - Amazon Prime Video

Lady Bird (2017, commedia) - Amazon Prime Video Ascolta la colonna sonora del film)

La notte su di noi (2018, azione) - Netflix

Benedetta Follia (2018, commedia) - Amazon Prime Video

Beyiond Skyline (2017, fantascienza) - Netflix

Storia di un matrimonio (2019, drammatico) - Netflix

Tully (2018, drammatico) - Amazon Prime Video

Auguri per la tua morte (2017, thriller) - Amazon Prime Video (Il sequel è disponibile in DVD)

Rim of the World (2019, fantascienza) - Netflix

L'odore della notte (1998, drammatico) - Amazon Prime Video

Dolemite is my name (2019, biografico)- Netflix (incluso nel cofanetto Eddie Murphy in DVD)

Ghost Town (2008, commedia) - Amazon Prime Video

Hard Boiled (1992, azione) - Amazon Prime Video

Ni no kuni (2019, anime) - Netflix (è disponibile anche il videogioco per PS4)

Spenser Confidential (2020, azione) - Netflix

The Hole (2001, thriller) - Amazon Prime Video

Polar (2019, azione) - Netflix (tratto dall'omonimo fumetto di Victor Santos)

Jungle (2017, drammatico) - Amazon Prime Video

Fractured (2019, thriller) - Netflix

February - L'innocenza del male (2015, horror) - Amazon Prime Video

What Men Want (2019, commedia) - Netflix & Amazon Prime Video

Diamanti Grezzi (2019, thriller) - Netflix

Society - The Horror (1989, horror) - Amazon Prime Video

May the Devil Take You (2018, horror) - Netflix

The Road (2009, post-apocalittico) - Amazon Prime Video

Eli (2019, horror) - Netflix

Crawl - Intrappolati (2019, thriller) - Amazon Prime Video

Gli ultimi saranno gli ultimi (2015, drammatico) - Netflix

Apollo 11 (2019, documentario) - Amazon Prime Video (sul tema c'è anche il film con Ryan Gosling)

Tutta colpa di Freud (2014, commedia) - Netflix

Guns Akimbo (2019, azione / dal 23 marzo) - Amazon Prime Video

Federico

Chiamami col tuo nome (2017, drammatico) - Netflix

Tutti i film Ghibli (anime) - Netflix (disponibili anche in DVD e Blu-Ray)

Weekend (2011, drammatico) - Amazon Prime Video

Rocketman (2019, musicale) - Amazon Prime Video

Brazil di Terry Gilliam (1985, fantascienza) - Amazon Prime Video

The Host (2006, fantascienza) - Netflix

Quei bravi ragazzi (1990, gangster) - Netflix

Il Padrino (1972, gangster) - Netflix

Zodiac (2007, poliziesco) - Netflix

Drive (2011, drammatico) - Netflix

Your Name (2016, anime) - Netflix

Dov'è il mio Corpo (2019, animazione) - Netflix

Arrival (2016, sci-fi) - Amazon Prime Video

Il Profeta (2010, drammatico) - Amazon Prime Video

Collateral (2004, thriller) - Amazon Prime Video

Suspiria (1977) / Inferno (198o) (horror) - Netflix (disponibile anche il cofanetto in edizione limitata)

Le Ali della Libertà (1994, drammatico) - Netflix

Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me (1992, thriller) - Amazon Prime Video (incluso nel cofanetto in edizione limitata)

Laurence Anyways (2012, drammatico) - Amazon Prime Video

Il Filo Nascosto (2017, drammatico) - Amazon Prime Video





Antonio

*I film a seguire sono tutti reperibili su Amazon Prime Video

Un sacco bello (1980) / Bianco Rosso e Verdone (1981) / Compagni di scuola (1988) (commedia) (incluso nel cofanetto dedicato a Carlo Verdone)

Ombre (1959, drammatico)

La sera della prima (1977, drammatico)

First Reformed - La creazione a rischio (2017, thriller)

Nazarin (1958, drammatico)

Tutti giù per terra (1997, commedia)

Il giorno della civetta (1968, drammatico) (incluso nel cofanetto Mafia Master)

Sbatti il mostro in prima pagina (1972, drammatico)

The Day After - Il giorno dopo (1983, drammatico)

Le onde del destino (1996, drammatico)

Ana Mon Amour (2017, drammatico)

Tutti i film di Pasolini

Violent Cop (1989) / Sonatine (1993) (drammatico) (inclusi nel cofanetto della trilogia di Kitano)

La mala ordina (1972, poliziesco)

Scanners (1981, fantascienza)

Il demone sotto la pelle (1975, horror) (incluso nel cofanetto dedicato a David Cronenberg)

Addio Zio Tom (1971, documentario)

Il giardino delle parole (2013, anime)

Alice di Svankmajer (1988, grottesco)

L'assassinio di un allibratore cinese (1976, poliziesco)

Il bell'Antonio (1960, drammatico)

Agente Lemmy Caution: missione Alphaville (1965, fantascienza)

Bullet in the Head (1990, azione)