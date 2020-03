The Batman: stop alle riprese per due settimane causa Coronavirus

Di Pietro Ferraro domenica 15 marzo 2020

Warner Bros. sospende per l'emergenza Coronavirus le riprese nel Regno Unito del nuovo film di Batman con Robert Pattinson.

Con l'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Europa anche Warner Bros. sta intervenendo sulle sue produzioni in corso, e la prima ad essere sospesa per due settimane è quella del reboot The Batman di Matt Reeves che si sta girando nel Regno Unito.

Warner Bros. ha confermato che la produzione di The Batman con Robert Pattinson andrà in pausa per due settimane a causa del COVID 19 che causato interruzioni su larga scala nel settore dell'intrattenimento. Warner Bros. ha annullato la premiere di Superman: Red Son. Stoppate le riprese della serie tv The Falcon and the Winter Soldier e Riverdale, chiusi i parchi Disney, Netflix ha sospeso le riprese del film Red Notice con Dwayne Johnson e Universal ha messo in pausa la produzione di Jurassic Word: Dominion. Tom Hanks e Rita Wilson sono risultati entrambi positivi al Coronavirus e sono attualmente in quarantena in Australia, dove è stata interrotta la pre-produzione del biopic su Elvis di Baz Luhrmann.

La trama di The Batman è ancora top-secret, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà diversi criminali di Gotham tra cui Catwoman, Pinguino e L'enigmista. Il film di Matt Reeves, basato in parte sul fumetto di culto "Il lungo Halloween", seguirà il Crociato Incappucciato durante i suoi anni formativi come protettore di Gotham City, avrà un'impronta noir e metterà al centro della trama le capacità investigative del Cavaliere Oscuro.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Batman / Bruce Wayne, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino. The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.

Fonte: Screenrant