Clover: trailer e poster del crime-thriller con Chazz Palminteri e Ron Perlman

Di Pietro Ferraro domenica 15 marzo 2020

Due maldestri gemelli irlandesi si ritrovano a proteggere un'adolescente da una coppia di sicari mafiosi.

Disponibili trailer e poster del crime-thriller indipendente Clover, diretto e interpretato da Jon Abrahams. Il film segue due fratelli irlandesi che a causa di un debito di troppo con la persona sbagliata si ritrovano braccati da killer mafiosi.

Due maldestri gemelli irlandesi, Jackie (Mark Webber) e Mickey (Jon Abrahams) devono ricorrere a misure estreme per aiutare a ripagare il debito del padre con un boss della mafia locale, Tony Davolo (Chazz Palminteri). La loro situazione diventa sempre più complicata quando una tenace adolescente, la Clover (Nicole Elizabeth Berger) del titolo, costringe i due fratelli ad intervenire nel disperato tentativo di scampare alla coppia di sicari di Tony e cercare di mantenere Clover in vita.

Il cast è completato da Ron Perlman, Julia Jones, Jessica Szohr, Michael Godere, Jake Webber, Erika Christensen e Tichina Arnold.

Jon Abrahams è al suo secondo lungometraggio da regista dopo il dramma All At Once. I crediti come attore di di Abrahams includono ruoli in Al di là della vita di Scorsese, la commedia Scary Movie e i film horror La maschera di cera e Apparition.

La sceneggiatura di Clover è di Michael Testone che ha già collaborato con Abrahams per All at Once. Il film è prodotto da Richard Guay e co-prodotto da Abrahams e Testone.

Clover debutta nei cinema statunitensi il 3 aprile.