Dawn of the Paladin: in arrivo una nuova saga sci-fi scritta dallo sceneggiatore di John Wick 3

Di Pietro Ferraro domenica 15 marzo 2020

Triton City Entertainment annuncia una saga fantascientifica per una nuova generazione.

Il sito Deadline riporta un aggiornamento su un ambizioso progetto fantascientifico dal titolo Dawn of the Paladin prodotto da Triton City Entertainment e che sarà approcciata come una saga di quattro film.

Il primo capitolo della saga, incentrata su un piccolo team di soldati pagato per proteggere una remota colonia di tre pianeti, sarà co-sceneggiato da Chris Collins, che ha scritto il sequel John Wick 3 - Parabellum ed è stato autore per diverse serie tv (L'uomo nell'alto castello, The Wire, Sons of Anarchy).

Alcune delle mie sceneggiature preferite che ho scritto erano per Star Wars: The Clone Wars che mi ha permesso di toccare una parte diversa della mia immaginazione. Dawn of the Paladin ha presentato la stessa opportunità e ha tutte le materie prime per costruire un franchising. È una saga di fantascienza per la prossima generazione. Chris Collins - sceneggiatore

Per dare vita all'universo di Paladin e ai personaggi che lo popolano, il direttore artistico di Triton City, Paul Weil, ha lavorato con il concept artist e direttore delle illustrazioni, Anthony Macbain, ex impiegato di Rockstar Games, famosa casa di sviluppo videogiochi che ha creato classici come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

A seguire una prima descrizione ufficiale della trama di Dawn of the Paladin:





Una nuova ondata di criminalità insolitamente violenta e organizzata ha colpito la colonia. Il leader è un misterioso signore della guerra di un pianeta lontano. Si chiama Mogul. L'organizzazione criminale si chiama "Shune", che si traduce in "Onnipotente". Hanno portato con sé armi tecnologicamente avanzate che creano una sfida per Lena, il capo ufficiale scientifico di Paladin. Paladin è sottoposto a forti pressioni da parte della colonia per consegnare Mogul e la Shune alla giustizia.