Koko-di Koko-da: trailer e poster della commedia horror svedese

Di Pietro Ferraro domenica 15 marzo 2020

Dal Sundance 2019 l'horror psicologico con loop temporale del regista svedese Johannes Nyholm.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online due trailer ufficiali e una locandina di Koko-di Koko-da, la commedia horror svedese con loop temporale scritta e diretta dal regista Johannes Nyholm (Jätten).

Mentre una coppia fa un viaggio per ritrovarsi, un inquietante imbonitore da fiera e il suo losco entourage emergono dai boschi, terrorizzandoli e attirandoli in un vortice di terrore psicologico e surreale follia.

La trama ufficiale:





Elin (Katarina Jakobson) e Tobias (Leif Edlund) sono una coppia felicemente sposata che va regolarmente in vacanza con la loro giovane figlia. La famiglia sta vivendo un vacanza da sogno quando un innocuo caso di intossicazione alimentare scombina i loro piani e altera per sempre il corso della loro vita. Tre anni dopo, la coppia una volta amorevole è di nuovo sulla strada per andare in campeggio, cercando un'ultima possibilità per tornare alla felicità di un tempo. Ma ciò che era un tempo ora è perduto, e i nostri personaggi invece si trovano a dover rivivere gli stessi eventi da incubo, come quel giorno e gli orrori che porta si ripetono all'infinito. Insieme, devono superare il loro trauma, riconciliarsi con il loro passato e lottare per la propria vita. Ancora, ancora e ancora.





[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il cast è completato da Ylva Gallon, Katarina Jakobson, Morad Baloo Khatchadorian e Brandy Litmanen.

Il regista parlando dell'idea per il film e dei paragoni fatti con altri cineasti come David Lynch, Yorgos Lanthimos, Terry Gilliam, Ruben Östlund e film com Ricomincio da capo, ha rivelato che in realtà l'idea al centro del film deriva da un'immagine mentale avuta durante un momento tra la veglia e il sonno che gli ha dato un brivido lungo la schiena.

Koko-di Koko-da presentato nel 2019 al Sundance e al Milano Film Festival uscirà nei cinema americani il prossimo 27 marzo.

Fonte: Bloody Disgusting