Olga Kurylenko positiva al Coronavirus

Di Federico Boni lunedì 16 marzo 2020

In quarantena, Olga Kurylenko ha chiesto a tutti di prendere la cosa sul serio.

Dopo Tom Hanks e Rita Wilson, un altro divo del cinema ha rivelato di essere positivo al Coronavirus. Si tratta di Olga Kurylenko, 40enne attrice ucraina diventata celebre nel 2008 grazie al ruolo di Bond Girl in Quantum of Solace, di Marc Forster. Via Instagram la Kurylenko, in quarantena come tutti noi, ha confessato ai propri follower di essere risultata positiva al test da Covid-19.

Chiusa in casa dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i sintomi principali. Prendetevi cura di voi e prendere questa cosa sul serio!

Parole da sottolineare più e più volte, vista la tanta, troppa disinformazione circolata nelle ultime settimane riguardo il Coronavirus, che no, non è una 'semplice influenza'. La bellissima Olga, negli anni, ha girato film come Hitman - L'assassino e Max Payne, Centurion, 7 psicopatici, Oblivion, Morto Stalin, se ne fa un altro e La corrispondenza del nostro Giuseppe Tornatore, da assoluta protagonista al fianco di Jeremy Irons. Nel 2018 le sue ultime apparizioni cinematografiche, con L'uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam e Johnny English colpisce ancora.

Recentemente ha terminato la produzione di The Bay Of Silence, thriller di Paula van der Oest interpretato al fianco di Claes Bang (The Square) e Brian Cox (Succession).

Fonte: HollywoodReporter