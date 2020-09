Bloody Hell: trailer della commedia horror australiana

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 settembre 2020

Un nuovo horror cupo permeato da humour nerissimo e ricco d'azione dal regista australiano Alister Grierson.

Disponibile un primo trailer di Bloody Hell, una nuova intrigante commedia horror australiana diretta da Alister Grierson e interpretata da Ben O’Toole (12 Soldiers, Detroit, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar) nel ruolo del protagonista Rex.

"Bloody Hell" è descritto come un cupo horror permeato da humour nerissimo e ricco d'azione con il protagonista Rex paragonato ad una moderna versione horror del John McClane di Die Hard.

La trama ufficiale:

Fama. Prigione? La libertà! Vacanza?! Europa!! Un qualsiasi Seminterrato??? Ragazza sexy!!! Famiglia demente. Aspetta..."Cos'è successo al mio ***?!?!?!" Benvenuti nella vita d'inferno di Rex Coen. Un uomo con un passato misterioso che fugge dal paese per sfuggire al proprio inferno personale, solo per arrivare da qualche parte dove è molto, molto, molto peggio.

Il cast del film include anche Caroline Craig, Matthew Sunderland, Travis Jeffery, Jack Finsterer, Meg Fraser, David Hill, Joshua Brennan, Ashlee Lollback, Sophia Emberson-Bain, Ryan Tarran, Scott George, Daniel Weaver, Brad McMurray e Sean Lynch.

Grierson, regista dei film Kokoda, Sanctum e Tiger, dirige da una sceneggiatura di Robert Benjamin al suo primo lungometraggio in solitaria dopo aver scritto diversi corti e collaborato alla sceneggiatura della commedia d'azione Welcome to Acapulco.

