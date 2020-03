Robocop torna in un nuovo spot pubblicitario (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 16 marzo 2020

L'originale Robocop torna in una pubblicità interpretato da Derek Mears.

RoboCop è tra i personaggi più popolari degli anni '80 grazie all'iconico e omonimo film di Paul Verhoeven che nel lontano 1987 narrava dell'integgerimo poliziotto Alex Murphy, (Peter Weller) aggredito e brutalmente mutilato da una gang in una Detroit in mano al crimine il cui cervello e corpo (ciò che ne rimane) vengono utilizzati dagli scienziati di una multinazionale come base per assemblare un poliziotto cibernetico, avanguardia di una potenziale nuova forza di polizia privata che riporterà legge e ordine nella metropoli del Michigan.

Dopo due sequel, un remake decisamente superfluo e un nuovo sequel (Robocop Returns) attualmente in sviluppo con l'australiano Abe Forsythe designato alla regia, dopo l'abbandono di Neill Blomkamp, ora arriva un nuovo divertente spot pubblicitario realizzato per il Regno Unito che vede protagonista l'originale Robocop, non quello del remake.

Nello spot Robocop è magistralmente interpretato da Derek Mears, attore e stuntman specializzato in creature e mostri, tra i suoi ruoli ricordiamo Predator, Jason Voorhees, il Krampus, Romo nel live-action Alita - Angelo della battaglia e Swamp Thing sia nell'omonima serie tv che in un cameo non accreditato nella Parte 5 del crossover "Crisi delle terre infinite".

Nello spot tv RoboCop sta arrestando un criminale in moto quando infrange le direttive impartitegli per correre in soccorso degli impiegati di un ufficio in cui pare siano stati rubati dei laptop. Purtroppo per RoboCop il problema laptop è già stato brillantemente risolto. A questo punto il poliziotto robot se ne sta per andare sconsolato, ma una delle impiegate dispiaciuta per lui indica uno dei suoi colleghi accusandolo di aver rubato del cibo dal frigo comune, e così un grato Robocop può fare il suo agognato arresto.

Derek Mears ha segnalato il video su Twitter con il commento a seguire.

Il costume di #Robocop che ho indossato per questo spot @DirectLine realizzata da @LegacyEffects è stata eccezionale. Applausi a tutti loro e tutti coinvolti con questa deliziosa pubblicità!!







The #Robocop suit I wore for this @DirectLine spot that @LegacyEffects made was outstanding. Applause to them & all involved with the delightful commercial!! https://t.co/mwHdtth1lo pic.twitter.com/cMtN1G3ono

— Derek Mears (@DerekMears) March 8, 2020

A seguire trovate altri due spot simili, realizzati per la stessa compagnia di assicurazioni, ma con protagonisti Donatello delle Tartarughe Ninja e Bumblebee dei Transformers.

Fonte: Bloody Disgusting