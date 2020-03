Coronavirus: il messaggio di Arnold Schwarzenegger in auto-quarantena (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 16 marzo 2020

Arnold Schwarzenegger invita a restare in casa per l'emergenza COVID-19.

Arnold Schwarzenegger icona action ed ex governatore della California ha deciso di partecipare alla campagna per rimanere in casa in auto-quarantena per contenere il Coronavirus con un video condiviso su Twitter e Instagram in cui L'attore è affiancati dagli adorabili Lulu e Whisky, che non sono cani o gatti ma bensì un asinello e un pony.

Dopo la recente notizia della chiusura di tutti i locali d'intrattenimento a New York e Los Angeles, cinema inclusi, e con una conta dei positivi al COVID-19 che negli Stati Uniti ha toccato quota 3.499, l'appello di Schwarzenegger via Twitter è quanto mai importante, visto che c'è ancora qualcuno che potrebbe non avere ben compreso la gravità della situazione e soprattutto la la velocità con cui si propaga il contagio.

Resta a casa il più possibile. Ascolta gli esperti, ignora gli imbecilli. Lo faremo insieme. Coloro che hanno 65 anni o sono vulnerabili a #COVID ー 19 devono praticare l'isolamento domestico. Bar, locali notturni, enoteche e birrerie chiuderanno in California. Ristoranti: saranno concentrati sull'asporto per chi è isolato. Massimizzare la limitazione dei contatti sociali. Stiamo lavorando in tempo reale per garantire hotel, motel e camper per ospitare i nostri senzatetto in sicurezza e proteggere le nostre comunità e la diffusione di #COVID - 19. Dobbiamo proteggere la nostra popolazione più vulnerabile al #COVID ー 19 e garantire che parti essenziali della nostra società possano continuare a funzionare come il nostro sistema sanitario, negozi di alimentari, farmacie e fornitori di servizi sociali. E che le persone che possono continuare a lavorare in sicurezza e rimanere produttive possano farlo.

Chiaramente l'attore 72enne limita il suo appello alle persone anziane, ma in realtà è stato assodato che tutti possono diventare vettori del virus anche senza avere sintomi o presentarne in forma lieve. Quindi ribadendo l'hashtag #Iorestoacasa tutti coloro che non sono costretti ad uscire per lavoro restino in casa e limitino le uscite per situazioni di necessità impellenti.





























I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb

— Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020

