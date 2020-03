Idris Elba positivo al Coronavirus, l'annuncio social - VIDEO

Di Federico Boni lunedì 16 marzo 2020

Il divo rassicura i fan.

Dopo Tom Hanks e Olga Kurylenko, anche Idris Elba ha rivelato sui social di essere risultato positivo al Coronavirus.

Questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento bene, finora non ho sintomi ma sono stato isolato da quando ho scoperto la mia possibile esposizione al virus. Restate a casa e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati sulle mie condizioni. Niente panico.

47enne attore inglese, Elba ha vinto uno Screen Actors Guild Award come miglior attore non protagonista per il film Beasts of No Nation, venendo nominato per la stessa categoria anche ai Premi BAFTA e ai Golden Globe. Floppato con Cats di Tom Hooper, Idris ha sognato a lungo 007, ma le probabilità che proprio lui possa diventare il primo Bond di colore si sono affievolite notevolmente nel corso degli ultimi anni, vista l'età troppo avanzata.

Elba ha da poco preso parte al reboot di The Suicide Squad e a Concrete Cowboy di Ricky Staub, mentre è atteso sui set di Three Thousand Years of Longing e The Harder They Fall, entrambi in pre-produzione.