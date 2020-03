Endless: trailer italiano del dramma romantico di Scott Speer

Di Pietro Ferraro lunedì 16 marzo 2020

Un nuovo dramma sovrannaturale a tinte romance dal regista de "Il sole a mezzanotte" e "Sei ancora qui".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Eagles Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Endless, il teen drama del regista Scott Speer (Il sole a mezzanotte Step Up Revolution) che torna al genere "sovrannaturale" dopo aver diretto il thriller Sei ancora qui - I Still see You con protagonista Bella Thorne. Speer dirige da una sceneggiatura scritta dall'esordiente Andre Case con Oneil Sharma (Get Lucky).

Endless vede protagonisti Alexandra Shipp, la giovane mutante Tempesta di X-Men: Apocalisse e Nicholas Hamilton noto per i ruoli di Henry Bowers in It - Capitolo due e Lucas Hanson in La torre nera.

La trama racconta di Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), giovani e innamorati, separati da un tragico incidente d'auto. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in un limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per connettersi. In una storia d'amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.

Il cast è completato da Famke Janssen, Ian Tracey, Patrick Gilmore, DeRon Horton, Catherine Lough Haggquist, Aaron Pearl, Zoë Belkin, Alexa Barajas, BJ Harrison, Eddie Ramos, Barbara Meier e Melanie Walden.