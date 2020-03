Stasera in tv: "Ricomincio da noi" su Rai 1

Di Pietro Ferraro martedì 17 marzo 2020

Rai 1 stasera propone Ricomincio da noi (Finding your feet), commedia romantica del 2017 diretta da Richard Loncraine e interpretata da Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall e Joanna Lumley.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Imelda Staunton: Sandra Abbott

Celia Imrie: Bif

Timothy Spall: Charlie Glover

Joanna Lumley: Jackie

David Hayman: Ted

John Sessions: Mike Abbott

Josie Lawrence: Pamela Harper

Phoebe Nicholls: Janet

Indra Ové: Corrinna

Marianne Oldham: Nicola

Sonny Fowler: Luke

Sian Thomas: Lilly

Larrington Walker: Gerald

Paul Chan: Direttore del ristorante





Trama e recensione

Il titolo originale, Finding Your Feet, significa ritrovare se stessi ed è quanto deve fare Sandra (Imelda Staunton), una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito, con il quale è sposata da 35 anni, ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne "alternativa" che vive da sola. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo dove si appassionerà alla danza e che le permetterà di sentirsi più libera e sbloccare tutto ciò che ha tenuto chiuso dentro di sé per molti anni. Qui conoscerà Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei totalmente insolito, Sandra inizierà una nuova vita.





Curiosità



Il film è diretto dal regista di Riccardo III e di Wimbledon, Richard Loncraine, e scritto e prodotto da Nick Moorcroft e Meg Leonard.



L'attrice Imelda Staunton è stata candidata come Miglior Attrice all'Oscar e ai Golden Globe per la sua interpretazione ne Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh, pellicola che le ha fatto vincere la Coppa Volpi al 61ª Festival di Venezia per la migliore interpretazione femminile e il Premio BAFTA.



Timothy Spall, attore feticcio di Mike Leigh noto per i ruoli di Peter "Codaliscia" Minus, nella saga di Harry Potter e il pittore Turner nell'omonimo biopic che è valso a Spall il premio come miglior attore protagonista al Festival di Cannes.



I crediti dell'attrice includono ruoli in Assassinio sul Nilo (1978), Highlander - L'ultimo immortale (1986), Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma (1999), la trilogia di film Bridget Jones, Nanny McPhee - Tata Matilda (2005) e Marigold Hotel (2011).



Celia Imrie mentre girafa il film durante il giorno, la sera appariva in una rappresentazione teatrale di "King Lear" con Glenda Jackson presso il The Old Vic. Ogni giorno alla fine delle riprese una macchina portava velocemente l'attrice attraverso Londra al teatro The Old Vic.



Ad eccezione delle cinque attrici e attori principali, tutti gli altri ballerini sono interpretati da persone che sono o sono state ballerini professionisti.



Sebbene Timothy Spall e Imelda Staunton siano apparsi entrambi in Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010), non hanno condiviso scene in entrambi i film, quindi questa è stata la loro prima vera collaborazione. Negli anni '70 i due attori hanno frequentato la Royal Academy of Dramatic Art (RADA).



Celia Imrie e Joanna Lumley avevano già lavorato insieme nella serie tv Absolutely Fabulous e in Absolutely Fabulous - Il film (2016).



Timothy Spall e Celia Imrie hanno interpretato il ruolo di marito e moglie in Colpo d'amore (2013).



Larrington Walker, che interpreta il fidanzato di Biff è morto improvvisamente prima dell'uscita del film nel Regno Unito.



Il film costato 7 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 15.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Michael J. McEvoy (Me and Orson Welles, Young Dracula, Forget Me Not).



1. (We're Gonna) Rock Around The Clock - Bill Haley & His Comets

2. Chantilly Lace - The Big Bopper

3. Rockin' Robin - Michael Jackson

4. Love In The Family - Johnny Daukes & Christine Lockhart & Stefan Frank & Kevin Armstrong & Ashley Dublin

5. Le Freak / Stomp! - Tom Linden & Christine Lockhart & Derek Green & Kevin Armstrong & Ashley Dublin

6. Kensal Skank - Johnny Daukes & Ashley Dublin & Gilad Atzmon

7. Lucky 13's - Jamie Joseph

8. Leave You Behind - Johnny Daukes

9. Stone Cold Funk - Michael McEvoy & Henry Appleby & Paul Booth

10. The Corkscrew - Johnny Daukes & Graham Sutton & Michael McEvoy

11. I Wanna Wake Up With You - Boris Gardiner

12. Where Do You Go To My Lovely - Johnny Daukes & Graham Sutton & Gilad Atzmon

13. Sisters - The Beverley Sisters & Tony Osborne & His Orchestra

14. Taking A Chance On Love - Benny Goodman & His Orchestra

15. In The Mood - Gilad Atzmon & Band

16. Ran Kan Kan - Luis Lema

17. Tintarella di luna - Mina

18. Fuzzy Duck / Break Outta School - Johnny Daukes

19. The Beautiful Blue Danube - Johannes Wildner & Johann Strauss Orchestra

20. Canon In D - Michael McEvoy

21. Running To The Future - Elkie Brooks

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le musiche originali del film:

1. Ariel Views

2. Sandra Cries: Bif Swimming at the Lido

3. Lady Abbott

4. Sandra Unwell

5. Sandra Told off by Bif

6. Sandra Watches Old Dancing Video, Cries Herself to Sleep

7. Charlie at the Care Home, Sandra at the Park

8. Lilly Throws the Plate

9. Charlie Says Goodbye to Lilly

10. Sandra Receives Divorce Papers

11. Sandra and Charlie Chat

12. Sandra's Love of Dancing Rekindled

13. Sandra on Her Way to the Mash Up!

14. Sandra at the Lido with Bif

15. Christmas Lights

16. Charlie Kisses Sandra

17. Christmas Dinner at Bif's

18. Bif Tells Sandra About Her Cancer

19. Charlie Brings a Spliff to Bif's

20. Bif Tells Sandra About Her Italian Lover

21. Charlie's Confession at the Trevi Fountain

22. Sandra Finds Bif's Body: Sandra Gives Bif's Eulogy

23. Mike Apologises to Sandra

24. The Last Christmas Decoration

25. Sandra Reads the Letter from Charl

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]