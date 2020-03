Behind You: trailer del film horror sovrannaturale con specchi demoniaci

Di Pietro Ferraro martedì 17 marzo 2020

Un Demone in agguato in uno specchio nell'esordio horror dei registi Andrew Mecham e Matthew Whedon.

Disponibili online trailer e poster di Behind You, un nuovo thriller horror indipendente che segna il debutto alla regia di Andrew Mecham e Matthew Whedon. Due giovani sorelle mandate a vivere con un'eccentrica zia scoprono che la donna ha coperto tutti gli specchi della sua casa e ignare del motivo finiscono per scatenare un demone in agguato proprio in uno degli specchi.

Il film è interpretato da Addy Miller (The Walking Dead) ed Elizabeth Birkner (The Outpost) nei panni delle due sorelle e Jan Broberg (Maniac, Oltre il male) in quelli dell'eccentrica zia.

La trama ufficiale:





Due giovani sorelle, inviate a vivere con la loro zia con cui non hanno più avuto contatti, scoprono che tutti gli specchi della sua casa sono coperti o nascosti. Quando una delle sorelle si imbatte in uno specchio nel seminterrato, libera inconsapevolmente un demone malvagio che anni prima aveva perseguitato sua madre e sua zia.

Il cast è completato da Philip Brodie, Aimee-Lynn Chadwick, Caroline Labrum, Charan Prabhakar, Skyler M. Day, James C. Morris, Kory Abreu , Sterling Evans e Sienna Carlson.

Behind You è prodotto da Larissa Beck e Jesse Ranney e debutterà nei cinema americani e in digitale il 17 aprile 2020.

Fonte: Bloody Disgusting