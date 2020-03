West Side Story: nuove immagini ufficiali del remake di Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro martedì 17 marzo 2020

Il classico musical di Broadway torna al cinema a dicembre 2020.

Disponibili via Vanity Fair un set di nuove immagini ufficiali di West Side Story, il classico musical di Broadway sta per tornare sul grande schermo per la secondo volta dopo l'adattamento del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise. Il nuovo adattamento del musical originale di Broadway esplora un giovane amore e le tensioni tra bande rivali dei Jets e degli Sharks nelle strade del 1957 a New York.

A dirigere questo nuovo adattamento c'è il regista Steven Spielberg che potrà contare su un talentuoso cast che include l'Ansel Elgort di Baby Driver come Tony, Rachel Zegler come Maria, Ariana DeBose come Anita, David Alvarez come Bernardo e Rita Moreno come Valentina.

"Mia madre era una pianista classica", ha detto Spielberg a Vanity Fair. “Tutta la nostra casa era tappezzata con album di musica classica e sono cresciuto circondato dalla musica classica. West Side Story è stato in realtà il primo pezzo di musica popolare che la nostra famiglia abbia mai lasciato entrare in casa. Non me lo sono lasciato scappare - era l'album del cast del musical di Broadway del 1957 - e da bambino me ne sono totalmente innamorato. West Side Story è stato quella tentazione inquietante a cui ho finalmente ceduto.

"West Side Story" del 1961 è stato adattato per lo schermo dal musical originale di Broadway del 1957 scritto da Arthur Laurents con musiche di Leonard Bernstein, testi di Stephen Sondheim e concept, regia e coreografia di Jerome Robbins. Il vincitore del Tony Award Justin Peck coreografa i numeri musicali nella versione di Steven Spielberg. A guidare la produzione anche il produttore vincitore del Tony Award Kevin McCollum e la produttrice candidata all'Oscar Kristie Macosko Krieger.

