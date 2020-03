Star Wars 9: i primi 10 minuti del documentario "The Skywalker Legacy" (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 marzo 2020

Disney ha reso disponibile un'anteprima dello speciale documentario che sarà incluso nell'uscita home-video di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile sul canale YouTube Disney Movies una clip con i primi dieci minuti del documentario di "The Skywalker Legacy" che sarà uan parte del ricchissimo materiale bonus dell'uscita home-video di Star Wars: L'ascesa di Skywalker in arrivo in Italia in DVD e Blu-ray il 22 aprile.

J.J. Abrams con l'Episodio IX ha confezionato una lettera d'amore alla trilogia originale e chiuso la Saga Skywalker con un epilogo emozionante, potente ma soprattutto evocativo per i fan di lunga data dell'iconica galassia lontana lontana. Un approccio all'insegna dell'empatia / nostalgia che ha lasciato inevitabilmente scontento qualcuno, ma per fortuna per J.J. Abrams è stato molto più importante concludere la Saga Skywalker degnamente che fare contenta la critica o correre dietro ad un fandom enorme e variegato impossibile da accontentare nella sua interezza.

Il video ci mostra immagini della lavorazione dei film della Trilogia originale con i set anni ottanta di Hoth e Dagobah da "L'impero colpisce ancora" per poi passare al 2014 presso i Pinewood Studios dove si sta girando "Il risveglio della Forza" con J.J. Abrams, Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega e Chewbacca sul set del Millennium Falcon. Altri interventi includono interviste a Billy Dee Williams sia sul set de "L'impero colpisce ancora" che sul set de "L'ascesa di Skywalker" e Joonas Suotamo, nuovo Chewbacca che ha raccolto il testimone del compianto Peter Mayhew scomparso lo scorso anno.

L'ascesa di Skywalker ha diviso i fan e critica ottenendo uno dei punteggi più bassi mai registrati su Rotten Tomatoes rispetto a qualsiasi film di Star Wars, inclusa la controversa trilogia prequel. Detto ciò anche se il gran finale di J.J. Abrams non ha riportato la saga ai fasti de "Il risveglio della Forza" con i suoi oltre due miliardi d''incasso, e non è riuscita ad eguagliare il controverso "Gli Ultimi Jedi", ha comunque superato il tetto del miliardo di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Collider