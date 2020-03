The Last Blockbuster: trailer del documentario con Kevin Smith

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 marzo 2020

L'ultimo negozio Blockbuster diventa la scusa per uno sguardo divertente e nostalgico all'epoca dei noleggi video.

Disponibile un trailer di The Last Blockbuster, un nuovo documentario indipendente che attraverso l'ultimo negozio sopravvissuto della catena Blockbuster rievoca l'epoca del videonoleggio. Il negozio in questione, che si trova a Bend in Oregon, è diventato l'ultimo testimone di un'epoca in cui il cinema home-video ha visto anche il passaggio epocale dalle videocassette al DVD. A testimoniare tutto ciò troviamo il regista Kevin Smith e Sandi Harding, direttrice dell'ultimo videonoleggio Blockbuster esistente.

La trama ufficiale:





The Last Blockbuster è uno sguardo divertente e nostalgico all'epoca dei noleggi video e anche alla storia di come un negozio di video di una piccola città è riuscito a sopravvivere ad un gigante aziendale. Il film segue la direttrice dell'ultimo video Blockbuster rimasto al mondo (situato a Bend, Oregon), Sandi Harding, mentre naviga nel difficile compito di tenere aperto un negozio di noleggio video nell'era di Netflix.

Il documentario include ulteriori interviste a Lloyd Kaufman (attore e regista), Darren Hayes (compositore e attore) e agli attori Ione Kye, Brian Posehn, Doug Benson , Paul Scheer, Samm Levine, Jamie Kennedy, Ron Funches, James Arnold Taylor, Kate Hagen e Kimberly Leemans.

The Last Blockbuster è diretto dal regista e documentarista Taylor Morden, tra i suoi lavori precedenti Here to Life: The Story of The Refreshments sull'omonima band anni novanta e Pick It Up! - Ska in the '90s su ascesa e caduta della musica della "Third Wave Ska" negli Stati Uniti degli anni novanta. Il film al momento è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.