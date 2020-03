Il Coronavirus ferma i Festival del Cinema, le richieste dell'AFIC al Ministero

mercoledì 18 marzo 2020

Già 12 i Festival posticipati e/o cancellati causa Coronavirus.

Come guarderemo i film dopo il Coronavirus, e come ne parleremo - Parte prima Argomentiamo in due tranche alcune delle possibili ripercussioni di questo periodo sul cinema e su noi spettatori Come scritto dal nostro Antonio, l'emergenza COVID-19 sta avendo ripercussioni anche sul settore cinematografico, con numerose criticità per lo spettacolo dal vivo e, in particolare, per gli eventi, costringendo a rimandare attività programmate da mesi con conseguenze negative sia sul fronte economico che su quello della logistica.

In tal senso arriva il grido d'allarme dell'AFIC, l’Associazione Festival Italiani di Cinema, che raggruppa oltre 70 festival cinematografici presenti sul territorio. L'AFIC ha fatto richiesta, attraverso due lettere indirizzate al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e alla Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, di urgenti misure speciali per affrontare questa situazione inedita, che ha visto ad oggi ben 12 Festival del cinema posticipati e/o cancellati.

Nello specifico, l'AFIC ha chiesto l'istituzione di un fondo speciale per i festival che hanno dovuto spostare le date, e quindi sostenere costi non preventivati, a valere sulle risorse rimanenti oltre quelle previste dal riparto - che devono essere almeno in linea con l’annualità 2019 - o su nuovi fondi. La pubblicazione nel più breve tempo possibile, atta a normalizzare il settore, del bando promozione 2020 e la rapida liquidazione del saldo per le manifestazioni che hanno già presentato i rendiconti 2019. E infine la possibilità di rendicontare, nel bando 2020, anche spese già sostenute (ad es. titoli di viaggio, spese per affissioni, etc.) prima dell’emergenza per i festival che han dovuto posticipare le date di realizzazione.

“Mai come quest’anno è necessario attivare una sinergia e una collaborazione a tutti i livelli tra i vari Festival, appellandoci anche ad una maggiore disponibilità della stampa per dare la giusta copertura alle diverse manifestazioni del territorio” - afferma Chiara Valenti Omero, presidente AFIC - “Ci stiamo impegnando a creare un nuovo calendario condiviso ma la situazione è inedita e ha bisogno di misure, anche economiche, speciali. Ci preoccupa molto e mai come ora la tempistica per l’uscita del bando 2020, che necessariamente dovrà contenere delle aggiunte e modifiche rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi di solito adottati in sede di assegnazione dei contributi. Augurandoci un intervento tempestivo da parte delle istituzioni, esprimiamo la massima solidarietà con quanti stanno in queste ore fronteggiando le molte difficoltà provocate dal COVID-19.”

Ad oggi hanno subito uno slittamento i seguenti festival associati all'AFIC, con la consapevolezza che l'elenco è in aggiornamento e potrebbe subire ulteriori variazioni e integrazioni, che verranno comunicate attraverso il sito ufficiale dell'Associazione, dove è possibile consultare il calendario completo dei Festival AFIC 2020.

FESTIVAL CINEMA AFRICANO, ASIA E AMERICA LATINA

previsto dal 21 al 29 marzo, è stato spostato al 2 – 10 maggio 2020

PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME

previsto dal 16 al 18 marzo, è stato spostato al 4 – 6 maggio 2020

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL

previsto dal 13 al 21 marzo, è stato posticipato al 7 – 15 maggio 2020

FLORENCE KOREA FILM FESTIVAL

previsto dal 19 al 27 marzo, è stato posticipato al 21 – 29 maggio 2020

BERGAMO FILM MEETING

previsto dal 7 al 15 marzo, è stato spostato al 23 – 31 maggio 2020

DIECI MINUTI FILM FESTIVAL

previsto dal 17 al 21 marzo, al momento è stato spostato al 8 – 13 giugno 2020

BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN

previsto dal 21 al 26 aprile, al momento è stato spostato al 9 – 14 giugno 2020

FAR EAST FILM FESTIVAL

previsto dal 24 aprile al 2 maggio, è stato spostato al 26 giugno – 4 luglio

REGGIO CALABRIA FILM FEST

previsto dal 16 al 21 marzo, al momento è stato posticipato

BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL

previsto dal 28 marzo al 4 aprile, al momento è stato posticipato

TRENTO FILM FESTIVAL

previsto dal 25 aprile al 3 maggio, al momento è stato posticipato

LE VOCI DELL'INCHIESTA - FESTIVAL DI CINEMA DEL REALE

previsto dal 15 aprile al 19 aprile, al momento è stato posticipato