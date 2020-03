An English Haunting: trailer e poster del film horror britannico

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Una remota tenuta di famiglia nell'Inghilterra anni '60 nasconde un terrificante segreto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster (via Bloody Disgusting) del film horror An English Haunting, una "ghost story" indipendente di produzione britannica scritta e diretta da Charlie Steeds (Escape from Cannibal Farm).

La trama ufficiale:





Nell'Inghilterra degli anni '60, Blake Cunningham e sua madre alcolista sono costretti a trasferirsi nella misteriosa Clemonte Hall, una vasta casa padronale isolata, a prendersi cura del nonno morente che risiede nella mansarda. Presto, gli avvenimenti spettrali riempiono la casa di terrore, poiché diventa evidente che la malattia del nonno può avere una causa sovrannaturale che può essere curata solo scoprendo i terrificanti segreti della casa e la sua storia oscura.

Il film vede protagonisti David Lenik (Winterskin) e Tessa Wood (The Last House on Cemetery Lane) affiancati Barrington De La Roche, Emma Spurgin Hussey, Rory Wilton, Jessica Alonso, Swainley Whipps Eden-Entwistle, Richard D. Myers, Mark Jones e Klay Mobius Trip.

Il laborioso Charlie Steeds oltre a "An English Haunting" ha attualmente in post-produzione altri tre thriller-horror: Death Ranch, After Dark e A Werewolf in England.

Ad affiancare dietro le quinte il regista Charlie Steeds, che è anche montatore e produttore del film, troviamo il direttore della fotografia Michael Lloyd e il compositore Graham Ploughman. Produttori esecutivi del film sono Peter Oxley e Galen Christy.