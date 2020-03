Nevrland: trailer e poster del thriller psicologico austriaco

Dall'austria un inteso e teso thriller psicologico del regista esordiente Gregor Schmidinger.

Disponibili trailer e poster di Nevrland, un thriller psicologico che segna il debutto alla regia dell'austriaco Gregor Schmidinger.

Il film vede protagonisti Simon Früwirth nel ruolo di Jakob nel suo debutto come attore e il comico stand-up austriaco Josef Hader nei panni dello stoico padre di Jakob.

Con immagini vivide e scene densamente atmosferiche, il regista Gregor Schmidinger mostra il processo di risveglio sessuale e scoperta di sé come un viaggio esistenziale in cui i confini tra realtà e fantasia diventano sempre più sfumati. Un film di approfondimento psicologico fondato sul coraggio che ci vuole per essere se stessi e la paura spesso scoraggiante che blocca la strada.