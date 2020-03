1BR: trailer e poster del thriller-horror di David Marmor

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Una ragazza arriva a Los Angeles per un nuovo inizio e incappa in un vicinato che nasconde un pericoloso segreto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dark Sky Films ha reso disponibili un trailer e un poster di 1BR, nuovo thriller-horror che ha fatto tappa al Fantasia Film Festival e al Brooklyn Horror Film Festival.

Il film vede protagonista Nicole Brydon Bloom al suo secondo lungometraggio dopo il thriller Here On Out. Bloom interpreta Sarah, una giovane donna che si trasferisce a Los Angeles in cerca di un nuovo inizio per incappare in vicini d'appartamento che non sono ciò che sembrano.

La trama ufficiale:





Dopo essersi lasciata alle spalle un passato doloroso, Sarah (Nicole Brydon Bloom) si accaparra il l'appartamento perfetto in quel di Hollywood solo per scoprire che i suoi vicini sorprendentemente accoglienti potrebbero nascondere un pericoloso segreto.

Il cast è completato da Giles Matthey, Taylor Nichols, Alan Blumenfeld, Celeste Sully, Susan Davis, Clayton Hoff e Earnestine Phillips.

1BR è scritto e diretto dall'esordiente David Marmor, i cui crediti includono una manciata di cortometraggi e la regia dell'episodio pilota della serie tv comedy Firsts.

Il film è prodotto da Jake Alden-Falconer, Allard Cantor, Nic Izzi, Alok Mishra, Jarrod Murray, Samuel Sandweiss, Austin J. Thomas e Shane Vorster. Dark Sky Films è nota per aver prodotto horror di successo quali The House Of The Devil, The Innkeepers, Stake Land, Deathgasm e We Are Still Here. Al momento per 1BR non ci sono indicazioni su una data di uscita ufficiale.

Fonte: Bloody Disgusting