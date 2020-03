Coronavirus: Gal Gadot canta "Imagine" durante l'auto-quarantena (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Gal Gadot coinvolge attori e cantanti per cantare su Instagram un classico di John Lennon.

Tutto il mondo è paese e ancor di più al tempo del Coronavirus e dei social media. Restare in contatto il mondo esterno durante la quarantena imposta o auto-imposta è diventata una priorità per molti, e tra i molti c'è anche Gal Gadot, la Wonder Woman cinematografica ha invitato diverse celebrità a collaborare su Instagram ad un video "canterino" in cui intonano l'immarcescibile classico "Imagine" di John Lennon.

In un post sul suo account Instagram ufficiale Gal Gadot, che i fan attendono di rivedere nei panni di Diana Prince in Wonder Woman 1984, ha raccontato la sua commozione per un video proveniente da un utente italiano che cantava "Imagine" di John Lennon. Ispirata da quel video, Gadot nel suo video da il via e conclude al brano di Lennon e nel mezzo un mash-up di voci di diversi attori e cantanti tra cui James Marsden visto di recente nel live-action Sonic - Il Film, il Jamie Dornan della trilogia "Cinquanta sfumature", Kristen Wiig e Pedro Pascal che interpreteranno gli antagonisti Maxwell Lord e Barbara Ann Minerva / Cheetah in Wonder Woman 1984, Natalie Portman che tornerà all'Universo Cinematografico Marvel in Thor: Love and Thunder, Linda Carter indimenticabile Wonder Woman televisiva e la graziosa Amy Adams meglio nota come la Lois Lane dei film DC Comics. Nel video ci sono anche le cantanti Sia e Norah Jones, Il musicista sedicenne australiano Eddie Benjamin e gli attori Mark Ruffalo, Will Ferrell, Chris O'Dowd, Zoe Kravitz, Annie Mumolo e Sarah Silverman.

Nel momento in cui stiliamo questo articolo i contagiati da Coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto quota 10.755 con produzioni cinematografiche bloccate, uscite rinviate a data da destinarsi e cinema chiusi. Al momento l'uscita italiana di Wonder Woman 1984 è fissata al 4 giugno, un giorno prima del debutto americano del film.