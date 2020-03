We Summon the Darkness: trailer della commedia horror con Alexandra Daddario e Johnny Knoxville

Di Pietro Ferraro venerdì 20 marzo 2020

Un gruppo di amici incappa in un culto satanista che scatena una baldoria omicida.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Saban Films ha reso disponibili trailer e poster un trailer di We Summon the Darkness, una horror comedy indipendente che segue un gruppo di amici finiti nel mezzo di un'ondata omicida scatenata da un culto satanista.

La trama ufficiale:





Tre migliori amici - Alexis, Val e Beverly - intraprendono un viaggio verso un festival di musica heavy metal. Ingenuamente si uniscono a tre tizi apparentemente amanti del divertimento e presto il gruppo si dirige verso la casa di campagna di Alexis, un posto molto appartato, per continuare la festa. Quella che dovrebbe essere una notte di dissolutezza giovane e divertente potrebbe invece prendere una svolta oscura e mortale. Con assassini a piede libero ci si può fidare di qualcuno?

Il film è interpretato da Alexandra Daddario, Johnny Knoxville, Keean Johnson, Maddie Hasson, Logan Miller, Amy Forsyth, Allison McAtee e Tanner Beard.

We Summon the Darkness è diretto dal regista Marc Meyers, i cui crediti includono il biopic My Friend Dahmer che racconta la vita da studente di liceo del famigerato serial-killer e il recente crime-drama Human Capital interpretato da Marisa Tomei, Peter Sarsgaard, Alex Wolff e Liev Schreiber. La sceneggiatura è di Alan Trezza che ha scritto anche la commedia horror Burying the Ex diretta da Joe Dante e interpretata da Anton Yelchin, Ashley Greene e Alexandra Daddario.

We Summon the Darkness debutta negli Stati Uniti il 10 aprile.

Fonte: ComicBook