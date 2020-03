Hippopotamus: trailer del thriller psicologico di Edward A. Palmer

Di Pietro Ferraro venerdì 20 marzo 2020

Una ragazza si ritrova rapita e rinchiusa da un folle in cerca di amore incondizionato.

Disponibili trailer e poster di Hippopotamus, un intrigante e claustrofobico thriller britannico che segna il debutto alla regia di di Edward A. Palmer che è anche sceneggiatore e produttore della pellicola. Il film vede protagonista l'attrice norvegese Ingvild Deila nei panni di Ruby, una ragazza che è stata rapita da un folle che pretende che la ragazza s'innamori di lui, quindi l'uomo inizia un corteggiamento partorito dalla sua mente contorta per raggiungere lo scopo.

La trama ufficiale:





Ruby Ann Wattz (Ingvild Deila) si sveglia da un brutto sogno per ritrovarsi in un incubo vero. È intrappolata in uno scantinato, le sue gambe sono rotte e non riesce a ricordare chi sia o come sia arrivata lì. Il suo rapitore, Tom (Stuart Mortimer), le dice che rimarrà prigioniera fino a quando non s'innamorerà di lui. Ruby è concentrata sul tentativo di scappare fino a quando lui non inizia ad aiutarla a ricordare il suo passato e lei inizia a mettere in tutto discussione.

L'attrice Ingvild Deila è stata la controfigura in motion capture della giovane Principessa Leia realizzata in CG per lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story mentre Stuart Mortimer è al suo secondo lungomtraggio dopo il thriller Subject (2017). Il cast è completato da Jonathan Cobb (Andy's Rainbow) e Tom Lincoln (Charismata).

Edward A. Palmer ha ampliato un suo cortometraggio e girato Hippopotamus durante gli studi universitari con un budget di poco meno di 6.000$. Il film debutterà Regno Unito il prossimo 27 marzo.