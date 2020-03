Star Wars: speciale video "le voci di Rey" e nuove foto dal set con Carrie Fisher

Di Pietro Ferraro venerdì 20 marzo 2020

Un nuovo spot con Rey per la versione DVD e Blu-ray di "Star Wars: l'ascesa di Skywalker" in arrivo in Italia il prossimo 22 aprile.

Il 22 aprile arriva in Italia la versione home-video di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono e ultimo capitolo della saga Skywalker che ha chiuso con oltre un miliardo di dollari d'incasso e una serie di rivelazioni che hanno diviso i fan rendendo l'Episodio IX il più controverso tra i film della saga, anche più della famigerata trilogia originale, il che rende bene l'idea della volubilità del fandom.

Un anno dopo gli eventi de "Gli ultimi Jedi", la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine, un passato oscuro che torna e l'antica battaglia tra Jedi e Sith che ha raggiunto il suo apice.

In attesa di goderci la versione home-video dell'Episodio IX con annessi contenuti speciali, incluso uno speciale documentario sulla Saga Skywalker, andiamo a proporvi nuove foto dal set de "Gli Ultimi Jedi" condivise su Twitter dal regista Rian Johnson, che ritraggono la compianta Carrie Fisher nei panni di Leia, Oscar Isaacs in quelli di Poe Dameron e Andy Serkis che ha interpretato il defunto Leader Supremo Snoke. Insieme alle foto trovate anche uno speciale promo per l'uscita home-video condiviso dall'account Twitter ufficiale di Star Wars, un video che raccoglie le voci dei Jedi del passato, da Yoda a Obi-Wan Kenobi, che Rey ascolta nel gran finale durante una delle sequenze più belle e suggestive del film.







A few lovely ones from the archives (spoilers I guess) pic.twitter.com/HWgeFkI0qG

— Rian Johnson (@rianjohnson) March 19, 2020