Sky Cinema: nuova campagna con Alessandro Gassmann (video)

Di Mr. Odo venerdì 20 marzo 2020

Sky Cinema: il promo di marzo 2020 con Alessandro Gassmann alle prese con un nuovo "capo" sul set cinematografico, il cliente Sky e la sua famiglia.

Sky ha lanciato la nuova campagna di Sky Cinema, sottotitolata Dove il cinema vive, con protagonista Alessandro Gassmann. Il video, girato negli Studios di Cinecittà, è realizzata da M&C Saatchi.

Nel video, che potete vedere in apertura, l'attore è alle prese con un nuovo capo che si presenta sul set. Il capo, che rappresenta il cliente di Sky Cinema, visita gli studios e riceve le attenzioni di tutti, dalle star alle maestranze. Alessandro Gassmann abbandona il film ambientato nella prima Guerra Mondiale e, in veste di Cicerone, accompagna il nuovo capo tra zombie, ballerine, di cabaret e attrici in abiti vittoriani. Alla fine l'abbonato si ricongiunge con la sua famiglia, moglie e figlio, che lo sta aspettando seduta nella loro nuova auto, la DeLorean di Ritorno al futuro.



Sky Cinema film marzo - aprile: i principali titoli in prima visione

Da marzo a fine aprile Sky offrirà in prima visione assoluta:





Venerdì 20 marzo, 21.15 su Premium Cinema: Il Corriere - The Mule



Lunedì 23 marzo, 21.15, su Sky Cinema Uno: Cetto c'è senzadubbiamente



Domenica 29 marzo, 21.15 su Sky Cinema Due: La favorita



Lunedì 30 marzo, 21.15 su Sky Cinema Uno: Men In Black International



Mercoledì 8 aprile, 21.15 su Sky Cinema Due: Martin Eden



Domenica 12 aprile, 21.15 su Sky Cinema Uno: Il giorno più bello del mondo



Lunedì 13 aprile, 21.15 su Sky Cinema Uno: L'immortale



Lunedì 20 aprile, 21.15 su Sky Cinema Uno: Mio fratello rincorre i dinosauri.



In aggiunta e/o in alternativa si possono vedere anche alcune importanti collection tematiche come: