Black Widow: spot BMW, nuove immagini ufficiali e cover Empire

Di Pietro Ferraro venerdì 20 marzo 2020

Nuovo materiale promozionale per Black Widow in attesa di una nuova data di uscita del film Marvel.

Black Widow come prevedibile è stato uno degli ultimi film ad essere rinviati a data da destinarsi causa Coronavirus. In attesa che l'emergenza sanitaria globale faccia il suo corso e il film di Vedova Nera torni nel programma di uscite di Marvel e Disney, vi proponiamo del nuovo materiale promozionale del film che include nuovo promo di Black Widow realizzato per lo sponsor per BMW (con filmati inediti di Taskmaster), un nuovo poster ufficiale e due cover e una manciata di nuove immagini ufficiali pubblicate dal magazine Empire.

Tra le nuove nuove immagini un faccia a faccia tra Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e altre "vedove nere" della Red Room e una foto con Vedova Nera e il suo nuovo costume bianco ritratta al fianco del Red Guardian di David Harbour e della giovane vedova nera Yelena Belova di Florence Pugh.

In questo prequel, che pare sarà ambientato tra "Civil War" e "Infinity War", Natasha Roamnoff mentre porta alla luce una cospirazione che ha lo scopo di eliminarla, deve affrontare la sua storia come spia e ripercorrere i legami del suo passato con la Red Room, luogo dove vengono addestrate gruppi di bambine al fine di trasformarle in assassine infallibili e senza scrupoli, rendendo ognuna di loro la punta di diamante dello spionaggio russo, note appunto con il nome in codice di Vedova Nera.

Diretto da Cate Shortland da una sceneggiatura scritta da Eric Pearson basata su una storia di Jac Schaeffer e Ned Benson, il film in solitaria di Vedova Nera dei Marvel Studios è interpretato anche

da O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.







