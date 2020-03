Exorcism At 60.000 Feet: trailer della commedia horror con Bill Moseley e Lance Henriksen

Di Pietro Ferraro sabato 21 marzo 2020

Snakes on a Plane incontra Volo 7500 nella commedia horror con esorcismi diretta da Chad Ferrin.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Shout Factory ha reso disponibili trailer e locandina di Exorcism At 60.000 Feet, una folle commedia horror a mezza via tra Snakes on a Plane e Volo 7500 che possiamo tranquillamente definire lo "Sharknado" degli horror a sfondo demoniaco.

La trama ufficiale:





Sappiamo tutti che un viaggio aereo può essere un inferno, ma sull'ultimo volo aereo di linea passeggeri transatlantico la cosa diventa demoniaca quando a bordo scoppia un'infernale pandemia di possessioni demoniache, che si diffondono da passeggero a passeggero...e infine al pilota. Per atterrare in sicurezza e sopravvivere, un prete, un rabbino e l'equipaggio sopravvissuto devono unirsi alla più assurda ed empia turbolenza che si possa immaginare.

Il cast include Bai Ling (Sharknado 5), Lance Henriksen (Aliens, Pumpkinhead), Bill Moseley (La casa del diavolo), Adrienne Barbeau (The Fog, Swamp Thing), Robert Miano (Donnie Brasco), Matthew Moy (2 Broke Girls), Kevin J. O'Connor (Captive State), Robert Rhine (Aliens vs. Titanic), Silvia Spross (Attack in LA), Kelli Maroney (Supermarket horror) e Kyle Jones (Seduzione fatale).

Exorcism At 60.000 Feet è diretto da Chad Ferrin (Qualcuno bussa alla porta, The Ghouls, Attack in LA) da una sceneggiatura di Robert Rhine (Escape from Area 51) e Daniel Benton (Jackhammer). Il film uscirà negli Stati Uniti direttamente in Blu-ray e DVD il 5 maggio.

Fonte: Bloody Disgusting