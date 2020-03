Pulp Fiction: nuova action figure "Star Ace" del Vincent Vega di John Travolta

Di Pietro Ferraro sabato 21 marzo 2020

Il Vincent Vega di Pulp Fiction ritratto in una nuova action-doll ispirata al cult di Quentin Tarantino.

Dopo il debutto a maggio al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d'oro, il 14 ottobre 1994 usciva nelle sale americane Pulp Fiction, opera seconda di Quentin Tarantino dopo Le Iene, che divenne un cult istantaneo, lanciò il fenomeno Tarantino in quel di Hollywood, rilanciò la carriera di John Travolta e si aggiudicò ben sette momination al Premio Oscar con una statuetta per la migliore sceneggiatura originale assegnata a Tarantino e Roger Avary.

In "Pulp Fiction", Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) sono sicari con un debole per le discussioni filosofiche, la cui storia s'intreccia con quelle del loro boss, il gangster Marsellus Wallace (Ving Rhames); la moglie di quest'ultimo Mia (Uma Thurman); il pugile Butch Coolidge (Bruce Willis); il risolutore di problemi Winston Wolfe (Harvey Keitel) e una nervosa coppia di rapinatori armati, "Zucchino" (Tim Roth) e "Coniglietta" (Amanda Plummer).

L'azienda Star Ace ha realizzato una nuova action-doll che ritrae John Travolta nei panni del gangster Vincent Vega che deve portare fuori a cena Mia, la moglie del boss Marsellus Wallace. Questa nuova figure è una speciale versione "Pony Tail", con Vega che porta i capelli raccolti in una coda di cavallo, indossa un abito elegante abito nero per il suo "appuntamento" corredato da una cravatta di cuoio. Gli accessori standard includono la misteriosa valigetta, un soprabito e una sigaretta, con l'aggiunta nella versione deluxe anche di un divano bianco e un registratore a bobine visti nel film come pezzi d'arredamento del soggiorno di Mia Wallace.

