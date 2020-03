Monsoon: trailer del dramma con Henry Golding

Di Pietro Ferraro sabato 21 marzo 2020

Un dramma ambientato in Vietnam dal regista dell'acclamato dramma romantico Lilting.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer ufficiale di Monsoon, un nuovo dramma indipendente scritto e diretto da Hong Khaou, regista britannico nativo della Cambogia al suo secondo lungometraggio dopo l'acclamato dramma romantico Lilting.

Protagonista del film Henry Golding che veste i panni di un uomo anglo-vietnamita che torna a Saigon 30 anni dopo la guerra con gli Stati Uniti e inizia una ricerca su indentità e radici.

La trama ufficiale:





Kit (Henry Golding) torna a Ho Chi Minh in Vietnam, aveva sei anni quando la sua famiglia fuggì dal paese dopo la guerra Vietnam-Stati Uniti. Lottando per dare un senso a se stesso in una città con cui non ha più familiarità, Kit intraprende un viaggio personale attraverso il paese che apre possibilità all'amicizia, all'amore e alla felicità.

Il cast include anche Parker Sawyers, David Tran e Molly Harris, Edouard Leo Edouard Leo, Nguyen Myan, Nguyen Myan e Lâm Vissay.

Ci sono lievi somiglianze tra l'esperienza di Khaou e quella del protagonista Kit - come la famiglia di Kit, anche i genitori di Khaou sono fuggiti dal Sud-est asiatico quando lui era molto giovane - nel loro caso dalla Cambogia - e anche lui è cresciuto in Gran Bretagna, ma il regista nonostante le molte assonanze ha voluto creare una storia non biografica.

Non volevo farlo così tanto su di me, anche se immagino sia inevitabile che ci sia sempre qualcosa di personale. Volevo nascondermi dietro questo personaggio vietnamita, per così dire, e parlare di questi sentimenti e problemi che ho sempre avuto di dover fuggire da un paese dilaniato dalla guerra...e della lotta per un senso di identità culturale.

L'attore Henry Golding è noto per ruoli in commedie come Crazy & Rich e Last Christmas ed è sttao scelto come nuovo Snake Eyes nell'omonimo spin-off di G.I. Joe che ha recentemente concluso le riprese.

Fonte: Out.com