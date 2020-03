Black Widow: nuova immagine di Taskmaster

Di Pietro Ferraro lunedì 23 marzo 2020

Il letale villain Taskmaster in una nuova immagine ufficiale del primo film in solitaria di Vedova Nera.

Disponibile una nuova immagine del film Black Widow che ritrae Taskmaster e regala uno sguardo più dettagliato al costume del misterioso villain del primo film in solitaria di Vedova Nera.

Nei fumetti Taskmaster ha la capacità di imitare perfettamente lo stile di combattimento dei suoi avversari diventando un antagonista letale. Lo studio ha tenuto sotto il più stretto riserbo il nome dell'attore che vestirà i panni del villain Marvel, ma l'assenza di potenziali nomi ha creato il consueto fiorire di teorie, tra le più intriganti segnaliamo quella che sotto la maschera di Taskmaster ci sia in realtà una donna, una teoria legata al fatto che Taskmaster nel film controlla la "Red Room" dove vengono addestrate le nuove Vedove Nera, e dove a suo tempo è stata addestrata anche la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

Come abbiamo visto in precedenti immagini promozionali, nei trailer e in questa nuova immagine il costume di Taskmaster è fedele al look dei fumetti, tranne che per il mantello, ma i coreografici combattimenti sembrano giustificare tale scelta.

Il film è interpretato anche da Florence Pugh nei panni Yelena Belova e Rachel Weisz come Melina Vostokoff, entrambe letali spie addestrate nella stessa Red Room di Natasha, e il David Harbour di Hellboy e Stranger Things nei panni di Alexei Shostakov alias Red Guardian, la risposta della Russia a Captain America. Il cast è completato da Ray Winstone, William Hurt e O-T Fagbenle.

Il film è diretto dalla regista australiana Cate Shortland i cui crediti includono i drammi Somersault e Lore e il thriller Berlin Syndrome - In ostaggio.





Fonte: Heroic Hollywood / Reddit