Aquaman 2 e The Trench: dettagli dallo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick

Di Pietro Ferraro lunedì 23 marzo 2020

Lo sceneggiatore di Aquaman 2 fornisce qualche dettaglio sul ritorno di Black Manta e il film dei Trench.

Durante una sessione di domande e risposte su Twitter, Lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick ha risposto a quesiti dei fan sul sequel Aquaman 2 e lo spin-off The Trench. Ricordiamo che Johnson-McGoldrick ha scritto il primo Aquaman, sta attualmente lavorando al secondo, ma non è collegato, almeno non ufficialmente, allo spin-off The Trench.

Per quanto riguarda Aquaman 2, Johnson-McGoldrick indica i fumetti della "Silver Age" come ispirazione per il sequel. Sappiamo che Johnson-McGoldrick per la storia del film ha lavorato in sinergia con Jason Momoa, con l'attore che ha descritto il sequel come "molto più grande" rispetto all'originale. Tornando a Johnson-McGoldrick, lo scrittore ha risposto ad una domanda su Black Manta, uno degli antagonisti del film originale che tornerà per il sequel. A Johnson-McGoldrick è stato chiesto se poteva raccomandare qualche fumetto da leggere per prepararsi al sequel: "Hmmm ... Bella domanda. Non stiamo prendendo nessuna storia di un fumetto particolare e la stiamo adattando, ma se vuoi avere un'idea dell'atmosfera che stiamo cercando, prendi praticamente qualsiasi storia della Silver Age con Black Manta". Tra i fumetti di Aquaman della Silver Ager ricordiamo "The Search of Mera" (1968) di Steve Skeates e Jim Aparo, in cui Aquaman è in cerca di Mera scomparsa misteriosamente mentre Atlantide affronta una duplice minaccia: il politico Narkran che ha piani per governare il regno sottomarino con il pugno di ferro e Black Manta che si presenta per approfittare della situazione disperata di Aquaman. Ricordiamo che Black Manta nei fumetti della Silver Age fa parte della Injustice League.

I know you can’t give plot spoilers for Aquaman 2. But if someone wanted to know a little more about where the sequel is going, could you hypothetically give a few comic book recommendations to read while locked down? — Campbell (@Campinthe803) March 21, 2020

Per quanto riguarda The Trench, uno spin-off a tinte horror scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald incentrato su una delle tribù dei tanti regni sottomarini formatisi dopo la distruzione di Atlantide. I Trench sono una razza di creature cannibali che divorano tutto ciò che incontrano. Nel film Aquaman, Arthur e Mera riescono a sfuggire ai Trench e con l'aiuto della creduta morta Atlanna, madre di Arthur, arrivano al Tridente di Atlan, con Arthur che diventa così il legittimo sovrano di Atlantide acquisendo la capacità di comunicare con le creature marine. I Trench hanno debuttato nel fumetto Aquaman (vol. 7) n. 1 (novembre 2011) e sono stati creati da Geoff Johns.

Durante la sessione di domande e risposte su Twitter, a Johnson-McGoldrick è stato chiesto qualche dettaglio su The Trench e in quale parte della timeline dell'Universo Esteso DC andrà a collocarsi lo spin-off. Lo scrittore ha risposto, ma senza fornire certezze: "Teoricamente si svolge tra l'1 e il 2" aggiungendo che le cose sono ancora in fase di elaborazione su quel fronte.

I know you can’t give plot spoilers for Aquaman 2. But if someone wanted to know a little more about where the sequel is going, could you hypothetically give a few comic book recommendations to read while locked down? — Campbell (@Campinthe803) March 21, 2020

Aquaman 2 vedrà il ritorno di James Wan alla regia e di Jason Momoa come Arthur Curry / Aquaman, Yahya Abdul-Mateen II come David Kane / Black Manta, Patrick Wilson come Ocean Master e Amber Heard come la Regina Mera. L'originale Aquaman ha incassato l'esorbitante cifra di un miliardo e 148 milioni di dollari da un budget di 160 milioni, l'incasso più alto dell'UEDC seguito dal film Wonder Woman (821 milioni). Aquaman 2 è previsto in uscita nelle sale il 16 dicembre 2022.

Fonte: Heroic Hollywood