#AllYouCanTreat: partecipa alla raccolta fondi Triboo per Humanitas

Di Mr. Odo lunedì 23 marzo 2020

Partecipa alla raccolta fondi e aiutaci a creare nuovi posti di terapia intensiva.

La drammatica situazione causata dall'emergenza Coronavirus è ormai sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo anche Triboo ha deciso di lanciare la propria campagna di raccolta fondi, #AllYouCanTreat, e di collegarla ad Humanitas, il gruppo di ospedali che stanno fattivamente operando senza sosta per curare i pazienti affetti dal Covid-19.

Se anche tu vuoi aiutare gli infermieri e i ricercatori partecipa all'iniziativa che ha l'obiettivo di contribuire all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per rafforzare le terapie intensive quali ventilatori polmonari, sistemi di monitoraggio, telemetrie, ma anche beni di prima necessità per tutti gli angeli in campo come tute, mascherine, camici e dispositivi di protezione individuali.

Per contribuire puoi andare sulla pagina dedicata a #AllYouCanTreat che trovi sulla piattaforma gofoundme.com o semplicemente cliccare su questo link che ti collega direttamente all'iniziativa.

Ogni euro può fare la differenza. Aiutaci a garantire le cure a chi ne ha bisogno, ad aiutare chi ci sta aiutando, e a salvare quante più vite possibili. Il tuo supporto è fondamentale. Non dimenticarlo.