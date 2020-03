La Sirenetta: le musiche del live-action sono già registrate

Di Pietro Ferraro lunedì 23 marzo 2020

Via Twitter arriva un aggiornamento sullo status della colonna sonora del remake live-action "la Sirenetta" le cui riprese sono slittate causa Coronavirus.

L'emergenza coronavirus ha colpito tutte le produzioni Disney, da quelle in pre-produzione a quelle in produzione o pronte alla riprese. Tra queste ultima ultime c'è il remake live-action La Sirenetta le cui riprese dovevano prendere il via a Londra la scorsa settimana.

Nonostante lo stop alla produzione, il lavoro su questa nuova versione della celebre fiaba di Andersen nonché rifacimento del classico animato del 1989 non si è però fermato del tutto, con il compositore Premio Oscar Alan Menken che ha rivelato in un recente live streaming che lui e Lin-Manuel Miranda (Hamilton) hanno completato la registrazione delle canzoni per il remake, inclusi quattro nuovissimi brani originali tra cui uno da solista per il Principe Eric. Miranda è alla sua seconda collaborazione con Disney dopo il brano "How Far I'll Go" composto per Oceania che gli è valso una nomination all'Oscar, al Grammy e al Golden Globe.

Si, è stato un grande momento per scrivere. Abbiamo registrato tutte le canzoni e ho preparato quattro nuove canzoni con Lin-Manuel Miranda. Alan Menken

Menken durante la diretta ha anche rivelato che comporrà la colonna sonora di Disenchanted, il sequel del delizioso Come d'incanto con Amy Adams e che il classico animato Hercules approderà a Broadway.

Diretto da Rob Marshall (Mary Poppins Returns), La Sirenetta sarà interpretato dalla cantante Halle Bailey (Grown-ish) nei panni di Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nei panni del Principe Eric, Jacob Tremblay (Good Boys) sarà il pesciolino Flounder, Awkwafina (Jumanji: The Next Level) interpreterà il volatile marino Scuttle (un gabbiano nel film d'animazione), Javier Bardem (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar) sarà il padre di Ariel, Re Tritone, e Daveed Diggs (Hamilton) interpreterà Sebastian.

Oltre a La Sirenetta sono state bloccate le riprese del remake Home Alone per il canale streaming Disney +, del dramma storico The Last Duel di Ridley Scott, dell'adattamento Nightmare Alley di Guillermo del Toro e del film Marvel Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings. Disney ha anche interrotto la pre-produzione sia su Peter Pan & Wendy che su Shrunk, il reboot di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e sono slittate le uscite di diversi film tra cui il remake live-action Mulan e lo spin-off Marvel Black Widow.

Il remake live-action La Sirenetta al momento non è fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: The Disinsider