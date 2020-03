Ritorno al futuro 1 & 2: Funko svela la nuova linea di figures per il 35° anniversario

Di Pietro Ferraro lunedì 23 marzo 2020

I primi due film di Ritorno al futuro celebrati da una nuova linea di action figures in vinile di Funko Pop!

Per celebrare i 35 anni dall'uscita dell'originale Ritorno al futuro, Funko ha svelato una nuova linea di figures in vinile della serie Pop! dedicate ai primi due film del franchise che includono varie versioni di Marty McFly (Michael J Fox) tra cui una con skate e una con futuristico look 2015 con cappellino multicolare e Doc Brown (occhio alla versione 2015 con occhiali da sole argentati) con l'aggiunta di una singola figure del Biff Tannen di Thomas Francis Wilson.

Ritorno al futuro è una di quelle pellicole già tecnicamente notevoli all’epoca dell’uscita in sala e che oggi, nonostante l’avanzare della tecnologia con CGI e 3D di ultima generazione, non perde un colpo e grazie al formato digitale acquista in vigore e coinvolgimento. Il segreto di Ritorno al futuro, che ricordiamo prodotto all’epoca dal lanciatissimo Steven Spielberg, è la perfetta commistione di fantascienza e una certa nostalgica reminiscenza per i favolosi anni ’50 americani, nostalgia che ha fatto la fortuna di serial come Happy Days e trasformato in cult pellicole come l’American Graffiti di Lucas. La fumettosa tecnologia messa in scena da Zemeckis con tanto di eccentrico inventore, la tematica del viaggio nel tempo da sempre fascinosa e l’aggiunta di corpose dosi di humour formato famiglia, danno l’idea di quella che negli anni ’80 era la perfetta concezione di "film per tutti".

Il film originale datato 1985 ha generato due sequel che omaggeranno nell'ordine il genere fantascientifico e poi il western. Il protagonista Michael J. Fox, a cui nel ’91 fu diagnosticata una grave forma di morbo di Parkinson, sempre nel 1985 girerà la comedy Voglia di vincere in cui torna studente di liceo stavolta in versione licantropo. Ritorno al futuro vincerà due oscar, miglior montaggio e sonoro e con un budget di 19 milioni di dollari ne incasserà nel mondo oltre 380.

Trovate le nuove figures Funko Pop! di "Ritorno al futuro" disponibili in pre-ordine QUI.

