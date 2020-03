Stasera in tv: "Permette? Alberto Sordi" su Rai 1

martedì 24 marzo 2020

Rai 1 stasera propone "Permette? Alberto Sordi", film biografico diretto da Luca Manfredi e interpretato da Edoardo Pesce, Andreina Pagnani: Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Lillo e Gianpiero Ingrassia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Alberto Sordi: Edoardo Pesce

Andreina Pagnani: Pia Lanciotti

Federico Fellini: Alberto Paradossi

Maria, madre di Alberto: Paola Tiziana Cruciani

Savina: Luisa Ricci

Aurelia: Michela Giraud

Pino: Paolo Giangrasso

Pietro, padre di Alberto: Giorgio Colangeli

Giulietta Masina: Martina Galletta

Vittorio De Sica: Francesco Foti

Iole: Sara Cardinaletti

Aldo Fabrizi: Lillo | Pasquale Petrolo

Steno: Massimo De Santis

Zambuto:Gianpiero Ingrassia

Trio Lescano: Ladyvette





La trama

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo avrebbe diretto ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’Americano a Roma!





Note di regia

“Permette? Alberto Sordi” vuole essere un affettuoso omaggio al grande talento di uno dei maggiori interpreti di un genere che ci ha reso famosi in tutto il mondo: la commedia all’italiana. Un genere capace di raccontare i drammi e i vizi della nostra società, appena uscita dall’ultima guerra, con il sorriso e l’ironia. “Castigat ridendo mores” suggeriva il poeta latinista francese Jean de Santeul, con una frase riportata sul frontone di molti teatri, che tradotta in italiano significa: raccontare con ironia le cattive abitudini dell’uomo. Quello che faceva Sordi, appunto. Un attore straordinario, dotato di un talento innato, che ci ha regalato con più di duecento film una galleria di personaggi indimenticabili, con un gioco di invenzioni e di “tic” sui loro modi di parlare e di muoversi, come il suo famosissimo saltello. Ma Alberto ha dovuto faticare non poco, per vedere riconosciuto il suo talento. “Non perda tempo, perché lei non diventerà mai un vero attore! Gesticola troppo, pronuncia scorrettamente le parole e, cosa molto più grave, non si esprime in italiano”, gli disse Emilia Varini, insegnante di dizione all’accademia dei filodrammatici di Milano, prima di cacciarlo. Come a dire che la sua romanità lo aveva già escluso in partenza. Invece Sordi, senza mai abbattersi, ma anzi, combattendo con una tenacia inarrestabile (che poi ha trasferito in uno dei suoi personaggi più noti, il Dentone) è riuscito a diventare uno degli attori più apprezzati del grande cinema italiano. [Luca Manfredi]





Curiosità sul film



Il film narra dei venti anni della vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1957.



La pellicola è una delle iniziative programmate per il centenario della nascita dell'attore romano.



Il regista Luca Manfredi è il figlio di Nino Manfredi ed ex marito di Nancy Brilli. I crediti di Manfredi includono regie di diverse serie televisive tra cui Un commissario a Roma, Un posto tranquillo, Le ragioni del cuore, Scusate il disturbo, L'ultimo papa re e Una pallottola nel cuore. Manfredi ha diretto anche il film per la tv In arte Nino che narra la vita del padre Nino Manfredi interpretato da Elio Germano.



L'attore Edoardo Pesce ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per l'acclamato e pluripremiato Dogman di Matteo Garrone. Pesce ha recitato anche in 20 sigarette, Viva l'Italia, Se Dio vuole, Tommaso, Non sono un assassino e in tv ha interpretato il mafioso Giovanni Brusca nella serie tv Il cacciatore e e il rigattiere Ruggero Buffoni nella serie tv Romanzo Criminale.



Le musiche originali del film sono del compositore romano Paolo Vivaldi (La bella società, Non escludo il ritorno, Non essere cattivo, Brutti e cattivi, Il permesso - 48 ore fuori).



Albertone in 15 film e curiosità

1. Mamma mia, che impressione! di Roberto Savarese (1951)





Il soggetto del film è di Alberto Sordi che ha scritto anche la sceneggiatura con Cesare Zavattini.



Questo è il primo film di Sordi in veste di protagonista assoluto.



Sa perché dicono che sono avaro? Perché i soldi non li sbatto in faccia alla gente, come fanno certi miei colleghi.





Nel film c'è un cameo di Giulietta Masina nei panni della prostituta Cabiria.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Se Fellini mi dicesse: «Albe', ho una parte per te nel mio prossimo film...» Eh, allora come faccio a dire di no? Con Federico ho fatto «Lo sceicco bianco», «I vitelloni», e se so' quello che sono, oggi, lo devo anche a lui, no?

3. I vitelloni di Federico Fellini (1953)





Il personaggio di Riccardo è interpretato da Riccardo Fellini, fratello del regista.



La voce di Fausto, interpretato da Franco Fabrizi, è doppiata da Nino Manfredi.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Sono un credente, un cattolico osservante. La domenica vado a messa. Mi faccio la comunione. Be', diciamo la verità, è deprimente constatare che la mia religiosità stupisce, non le pare?

4. Un americano a Roma di Steno (1954)





Nel film fanno un'apparizione una giovanissima Ursula Andress e l'aiuto regista Lucio Fulci, quest'ultimo nella scena del party in casa di americani dove Nando commenta la sua pettinatura.



Il personaggio di Nando Mericoni viene ripreso da Sordi nel 1975 nel film a episodi Di che segno sei?.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone! Io me te magno...! Nando Mericoni

5. Lo scapolo di Antonio Pietrangeli (1955)





Nel film recita anche Nino Manfredi, Rossana Podestà, Virna Lisi e Sanra Milo.



Sordi per il ruolo ha vinto un Nastro d'argento al migliore attore protagonista.



Dubito fortemente di poter essere matrimoniabile.

6. Il conte Max di Giorgio Bianchi (1957)





Il film è il remake de Il signor Max di Mario Camerini (1937), nel quale Vittorio De Sica interpretava lo stesso ruolo che Sordi ricopre in questo film. Nel 1991 Christian De Sica (figlio di Vittorio) dirigerà e interpreterà da protagonista un secondo rifacimento della pellicola.



Se il mondo fosse come lo presenta un certo cinema d'oggi, sarebbe un incredibile bordello.

7. Il moralista di Giorgio Bianchi (1959)





Secondo alcuni storici del cinema, nello scegliere il nome del memorabile personaggio interpretato da Alberto Sordi, gli sceneggiatori si sarebbero polemicamente ispirati all'avvocato Agostino Greggi, autorevole e all'epoca giovane esponente della corrente cattolica più conservatrice della DC, il quale era diventato famoso per le sue accese campagne di moralizzazione dei costumi (ma che, a differenza del personaggio del film, era onesto). Secondo altri il riferimento era al giovane deputato Oscar Luigi Scalfaro, all'epoca noto per il caso detto "del prendisole".



Alla mia età ho fatto il callo alla solitudine. Una solitudine, però, molto relativa, perché il lavoro riesce a riempire completamente la mia esistenza.

8. Il vedovo, regia di Dino Risi (1959)





Il soggetto del film è in parte ispirato al caso Fenaroli, anche noto come "Mistero di via Monaci", in cui un imprenditore edile in difficoltà fu accusato di aver organizzato la morte della moglie per incassarne l'assicurazione sulla vita.



Nel 2013 è uscito un remake del film dal titolo Aspirante vedovo, diretto da Massimo Venier e interpretato da Fabio de Luigi e Luciana Littizzetto nei ruoli che furono di Alberto sordi e Franca Valeri.



Aldo Fabrizi è stato grandissimo. Ma i soliti snob lo trascurano, lo confondono con le sue macchiette e le sue ricette di pastasciutte. Purtroppo, succederà a Fabrizi quello che è capitato a Totò: verrà beatificato solo dopo la morte. Lontana sia. Questo è un Paese dove i critici si commuovono solo sui marmi dei sarcofagi. Sordi parla di Aldo Fabrizi

9. Il vigile di Luigi Zampa (1960)





La pellicola si ispirava ad un fatto di cronaca accaduto nel luglio del 1959 e che vedeva coinvolto il vigile Ignazio Melone che si era permesso di multare per un sorpasso vietato il questore di Roma Carmelo Marzano. Quest'ultimo si era alquanto risentito, prima indignandosi per non essere stato riconosciuto e quindi agevolato, poi sostenendo che il suo sorpasso, per come lo aveva saputo gestire, non aveva costituito un pericolo, a prescindere dall'esistenza del cartello segnaletico. Il mensile Quattroruote (fascicolo settembre 1959) fece un servizio con foto e didascalie per ricostruire l'episodio.



È diventata un brutto parcheggio. È indecente il modo in cui viene degradata una delle più belle città del mondo. Sordi parla di Roma

10. Il medico della mutua di Luigi Zampa (1968)





Alberto Sordi ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura.



La sceneggiatura è basato sull'omonimo romanzo di Giuseppe D'Agata.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Ero in piazza Navona, il cuore della città. A un certo punto vedo spuntare, prima a destra e poi a sinistra, quattro ceffi che non promettevano niente di buono. Questi ti fanno blu, mi sono detto. Per fortuna, arrivato a pochi passi da me, uno dei ceffi mi riconosce: "Albe' – grida – Albertone bello, ma dove cavolo vai a quest'ora di notte?". E rimettendo in tasca qualcosa, che poteva essere una pistola o un coltello, mi dà una gran botta sulla spalla. Così fanno anche gli altri manigoldi. "Andiamo a bere qualcosa!" dice uno coi baffi. "No, grazie – mi difendo – ho un gran mal di testa, fate finta che ho accettato". Qualche volta anche i teppisti hanno un'anima. Ma fino a quando? Sordi racconta una disavventura notturna

11. Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy (1971)





Quella di Giuseppe Di Noi fu una delle poche interpretazioni drammatiche di Sordi, ruolo che gli valse l'Orso d'argento al Festival di Berlino.



L'ispirazione arriva dal libro "Operazione Montecristo" scritto in carcere da Lelio Luttazzi e dall’inchiesta televisiva "Verso il carcere", realizzata da Emilio Sanna.



Il film propone anche Lino Banfi in un inconsueto ruolo drammatico, è un direttore di carcere ispirato al vero direttore del carcere di Procida in carica all'apoca.



A Roma un tempo, se uno passava di corsa, lo prendevano, lo sbattevano contro una porta e gli dicevano: «'Ndo' scappi?». Perché a Roma, se correvi come un matto, poteva voler dire solo che scappavi.

12. Lo scopone scientifico di Luigi Comencini (1972)





Per il ruolo in questo film Sordi ha vinto un David di Donatello come Miglior attore protagonista.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Una volta anche solo il fatto di andare a piedi, di salutarsi, di sentirsi parte di una società, aiutava a essere più umani.

13. Polvere di stelle di Alberto Sordi (1973)





Nel film ci sono cameo di alcuni famosi attori di rivista come Carlo Dapporto e Wanda Osiris, che interpretano sé stessi mentre in un piccolo ruolo non accreditato c'è anche un giovane Alvaro Vitali.



Monica Vitti per il ruolo in questo film vinse un David di Donatello come migliore attrice protagonista.



Noi abbiamo avuto il privilegio di nascere a Roma, e io l'ho praticata come si dovrebbe, perché Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi.

14. Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli (1977)





La sceneggiatura è basata sul romanzo omonimo di Vincenzo Cerami.



Per il ruolo in questo film Sordi vinse un David di Donatello e un Nastro d'argento come miglior attore protagonista.



Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.



Come era? Bah, non vorrei dare scandalo, ma non mi ha fatto grande impressione. Lo stesso Bonnard, che lo ha sostenuto moltissimo, anni dopo mi confessava che, insomma, la leggenda era più grossa dei suoi meriti. Sono le mistificazioni della intellighentzia. Neppure la Duse fu quel mostro di bravura che dicono. Anzi. Gente degna di fede assicura che in molte cose era abbastanza mediocre. Sordi a proposito di Ettore Petrolini]

15. Il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981)





La celebre frase che il marchese rivolge ad un gruppo di popolani («Mi dispiace, ma io so' io e voi non siete un ca**o!») è ripresa dal sonetto "Li soprani der Monno vecchio" di Giuseppe Gioacchino Belli, che comincia così: «C'era una vorta un Re cche ddar palazzo / mannò ffora a li popoli st'editto: / "Io sò io, e vvoi nun zete un c**o"».