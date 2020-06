Stasera in tv: "Permette? Alberto Sordi" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 20 giugno 2020

Rai Tre stasera propone "Permette? Alberto Sordi", film biografico diretto da Luca Manfredi e interpretato da Edoardo Pesce, Andreina Pagnani: Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Lillo e Gianpiero Ingrassia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Alberto Sordi: Edoardo Pesce

Andreina Pagnani: Pia Lanciotti

Federico Fellini: Alberto Paradossi

Maria, madre di Alberto: Paola Tiziana Cruciani

Savina: Luisa Ricci

Aurelia: Michela Giraud

Pino: Paolo Giangrasso

Pietro, padre di Alberto: Giorgio Colangeli

Giulietta Masina: Martina Galletta

Vittorio De Sica: Francesco Foti

Iole: Sara Cardinaletti

Aldo Fabrizi: Lillo | Pasquale Petrolo

Steno: Massimo De Santis

Zambuto:Gianpiero Ingrassia

Trio Lescano: Ladyvette





La trama

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo avrebbe diretto ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’Americano a Roma!





Note di regia

“Permette? Alberto Sordi” vuole essere un affettuoso omaggio al grande talento di uno dei maggiori interpreti di un genere che ci ha reso famosi in tutto il mondo: la commedia all’italiana. Un genere capace di raccontare i drammi e i vizi della nostra società, appena uscita dall’ultima guerra, con il sorriso e l’ironia. “Castigat ridendo mores” suggeriva il poeta latinista francese Jean de Santeul, con una frase riportata sul frontone di molti teatri, che tradotta in italiano significa: raccontare con ironia le cattive abitudini dell’uomo. Quello che faceva Sordi, appunto. Un attore straordinario, dotato di un talento innato, che ci ha regalato con più di duecento film una galleria di personaggi indimenticabili, con un gioco di invenzioni e di “tic” sui loro modi di parlare e di muoversi, come il suo famosissimo saltello. Ma Alberto ha dovuto faticare non poco, per vedere riconosciuto il suo talento. “Non perda tempo, perché lei non diventerà mai un vero attore! Gesticola troppo, pronuncia scorrettamente le parole e, cosa molto più grave, non si esprime in italiano”, gli disse Emilia Varini, insegnante di dizione all’accademia dei filodrammatici di Milano, prima di cacciarlo. Come a dire che la sua romanità lo aveva già escluso in partenza. Invece Sordi, senza mai abbattersi, ma anzi, combattendo con una tenacia inarrestabile (che poi ha trasferito in uno dei suoi personaggi più noti, il Dentone) è riuscito a diventare uno degli attori più apprezzati del grande cinema italiano. [Luca Manfredi]





Curiosità sul film