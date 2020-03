Doraemon: Nobita's New Dinosaur - trailer del film d'animazione per il 50° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 24 marzo 2020

Un nuova avventura preistorica per celebrare i 50 anni di Doraemon.

Doraemon, uno degli anime più amati e longevi di sempre creato dal mangaka Fujiko F. Fujio torna nei cinema giapponesi per celebrare i 50 anni della serie con Doraemon: Nobita’s New Dinosaur, un nuovo film d'animazione che è al contempo un sequel di Doraemon nel paese preistorico del 1980 e un remake di Doraemon - The Movie: Il dinosauro di Nobita uscito nel 2006, ma con una storia differente rispetto all'originale.

La trama segue Nobita che durante una visita ad un sito che ospita una mostra di fossili di dinosauro trova per caso nascosto tra le rocce un uovo di dinosauro fossile. Nobita con l'aiuto di Doraemon riporta l'uovo al suo stato originale e dopo la schiusa vengono alla luce due esemplari di una nuova specie di dinosauro mai classificata che Nobita chiama Kyū e Myū. Anche se vorrebbero prendersi cura di loro in segreto, il rischi che vengano scoperti è troppo alto e quindi Nobita e i suoi amici si trovano costretti a riportarli alla loro epoca, il periodo Cretaceo di 66 milioni di anni fa.

Il film è diretto da Kazuaki Imai al suo primo lungometraggio, Imai ha collaborato come animatore per il tv movie Lupin III vs Detective Conan, il film La ragazza che saltava nel tempo e il direct-to-video Green Lantern: Emerald Knights.

La sceneggiatura di "Doraemon: Nobita's New Dinosaur" è di Genki Kawamura, il produttore di Your Name, The Boy and the Beast e Weathering with You.

Doraemon nasce come manga creato da Fujiko F. Fujio e pubblicato in Giappone dal 1969 al 1996. Dal manga sono state poi tratte tre serie anime (1973, 1979 e 2005) e una valanga di lungometraggi. Doraemon così come Carletto il principe dei mostri (creato sempre da Fujio) ha rappresentato per tutti gli adolescenti degli anni '80 uno dei beniamini di tanti pomeriggi televisivi trascorsi tra merenda, compiti e una valanga di fumettosi anime tv come Yattaman, Mago pancione, Ippotommaso, Chobin e The Monkey.

"Doraemon: Nobita's New Dinosaur" era originariamente previsto nelle sale giapponesi per il 6 marzo 2020, ma è stato rinviato al 7 agosto causa emergenza Coronavirus.