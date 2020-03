Bong Joon-ho: il regista di "Parasite" vuol girare un musical cinematografico

Il regista dell'acclamato "Parasite" ha il desiderio di realizzare un musical cinematografico non convenzionale.

Dopo aver fatto la storia agli Oscar trionfando con l'acclamato Parasite sia nella categoria Miglior film che in quella di Miglior film straniero, con l'aggiunta di due altre statuette al Miglior regista e Migliore sceneggiatura, il regista sudcoreano Bong Joon-ho ha recentemente rivelato che sta già lavorando a diversi progetti tra cui una serie tv ispirata a "Parasite" per HBO e due diversi progetti cinematografici.

Sto preparando due diversi progetti. Uno è di lingua coreana e l'altro è in lingua inglese. Entrambi i progetti non sono grandi film. Hanno le dimensioni di "Parasite" o "Madre". Il film coreano è ambientato a Seul e presenta elementi unici di horror e azione. È difficile definire il genere dei miei film. Il progetto in inglese è un film drammatico basato su un evento reale accaduto nel 2016. Naturalmente non lo saprò fino a quando non finirò la sceneggiatura, ma sarà ambientato per metà nel Regno Unito e per metà negli Stati Uniti.