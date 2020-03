Violent Night: Universal annuncia un thriller natalizio

Di Pietro Ferraro martedì 24 marzo 2020

Da un'idea degli sceneggiatori del live-action "Sonic" arriva un nuovo thriller ambientato durante le festività natalizia.

Il sito Deadline riferisce che Universal Pictures sta sviluppando un thriller natalizio dal titolo Violent Night che sarà basato un'idea di Pat Casey & Josh Miller, sceneggiatori del recente live-action Sonic - Il Film.

Il film descritto piuttosto vagamente come "un thriller in crescendo ambientato sullo sfondo delle vacanze di Natale" sarà prodotto da Kelly McCormick di 87North, David Leitch e Annie Marter., si tratta dello stesso team che ha prodotto Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious Presenta: Hobbs and Shaw.

Oltre al live-action di Sonic, film davvero molto divertente con un irresistibile Jim Carrey e ben 306 milioni di dollari incassati nel mondo, Pat Casey & Josh Miller hanno scritto insieme anche la commedia Dorm Daze - Un college di svitati, il thriller fantascientifico Gamebox 1.0 - Gioca o muori e le commedie horror Transylmania e Sledgehammers at Dawn.

Il filone degli horror natalizi è tra i più prolifici di sempre, da classici con Babbi Natale folli dal cult Silent Night, Deadly Night - Natale di sangue (1984) al godibile remake Silent Night (2012) passando per slasher vari (Black Christmas, Non aprite prima di Natale!), titoli di stampo sovrannaturale (Krampus) e antologie (A Christmas Horror Story).