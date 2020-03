Wonder Woman 1984: nuovo motion poster e foto ufficiale di Wonder Woman 2

Il secondo film in solitaria della Wonder Woman di Gal Gadot arriva nei cinema il 14 agosto 2020.

E' di queste ultime ore la notizia dello slittamento dell'uscita di Wonder Woman 1984 causa emergenza Coronavirus, e dopo la notizia fornita da Patty Jenkins via Twitter è la stessa regista che ha condiviso un nuovo motion poster del film, che vi proponiamo insieme ad una nuova immagine ufficiale che ritrae insieme la Barbara Minerva / Cheetah di Kristen Wiig e l'ambiguo uomo d'affari Maxwell Lord di Pedro Pascal, gli antagonisti del film.

Warner Bros. ha spostato l'uscita di Wonder Woman 1984 dal 5 giugno al 14 agosto 2020, notizia che è stata accompagnata da un messaggio di Jenkins allegato al nuovo poster.

Il motion poster accompagnato da musica ritrae la Diana Prince di Gal Gadot con indosso l'ormai celeberrima armatura "Golden Eagle", ma senza l'elmo che la vedeva ritratta nel poster precedente.

Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura che ha scritto insieme a David Callaham e un trattamento che ha sviluppato con Geoff Johns, Wonder Woman 1984 è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright.

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE