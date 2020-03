Coffee & Kareem: trailer senza censure della commedia d'azione Netflix con Ed Helms

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 marzo 2020

Su Netflix un omaggio al filone "buddy cop" dal regista di "Goon" e "Stuber - Autista d'assalto".

Netflix ha reso disponibile un red band trailer della commedia d'azione Coffee & Kareem diretta dal canadese Michael Dowse, regista delle commedie Goon, What If e Stuber - Autista d'assalto, e scritta dall'esordiente Shane Mack.

Il film vede protagonista Ed Helms nei panni di un agente di polizia di nome James Coffee che non riesce a stabilire un legame con la figlia adolescente della sua nuova compagna, fino a quando i due non saranno costretti a fidarsi l'uno dell'altra per sopravvivere dopo essere diventati scomodi testimoni di un affare di droga andato storto.

La dodicenne Kareem Manning (Terrence Little Gardenhigh) ingaggia un criminale per spaventare il nuovo fidanzato di sua madre, l'agente di polizia James Coffee (Ed Helms), ma fallisce, costringendo Coffee e Kareem a collaborare per salvarsi dal boss della droga più spietato di Detroit.

Il cast è completato da Betty Gilpin, Taraji P. Henson, Jesse Hutch, David Alan Grier, Chance Hurstfield, Andrew Bachelor, RonReaco Lee, Samantha Cole, Fraser Aitcheson, Terrence Little Gardenhigh e Frankie Hopkins.

Il film è un sentito omaggio al filone "Buddy cop" lanciato negli anni ottanta da Arma Letale e questo tributo è sottolineato dalle locandine ufficiali che vi proponiamo insieme al trailer che fanno il verso a classici come Trappola di cristallo, 48 ore e Beverly Hills Cop. Per chi volesse qualche recente titolo che ammicca a questo filone da guardare in streaming ricordiamo 21 Jump Street con Jonah Hill e Channing Tatum, Poliziotto in prova con Ice Cube e Kevin Hart, Skiptrace con Jackie Chan e Johnny Knoxville, R.I.P.D. con Jeff Bridges e Ryan Reynolds e lo spassoso Corpi da reato con Sandra Bullock e Melissa McCarthy.

Coffee & Kareem prodotto da Dan Clarke, Mike Falbo, Jordon Foss, Ed Helms e Sanford Nelson e coprodotto da Brett Harris debutta in esclusiva su Netflix il 3 aprile.

Fonte: Collider