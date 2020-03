Jamie Foxx regista per il dramma When We Pray

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 marzo 2020

Il premio Oscar Jamie Foxx ha firmato per il suo secondo film da regista.

Il sito Deadline riferisce che l'attore Premio Oscar Jamie Foxx ha firmato per dirigere il dramma When We Pray, seconda regia per l'attore premio Oscar dopo la commedia All-Star Weekend attualmente in post-produzione. Foxx oltre a dirigere scriverà anche la sceneggiatura del film in collaborazione con l'attore Donal Ray “Speedy” Caldwell alla sua prima sceneggiatura cinematografica. Foxx e Caldwell hanno collaborato in precedenza per l'esordio alla regia di Foxx.

La trama di "When We Pray" segue due fratelli che diventano pastori in diverse chiese della stessa comunità. Un fratello sviluppa la sua chiesa in una moderna congregazione ad alta tecnologia che utilizza dispositivi digitali e bancomat. L'altro fratello segue un percorso più umile, ma presto trova la sua chiesa in declino e ha bisogno di un aiuto finanziario.

È un grande onore lavorare con un uomo così talentuoso e appassionato come Jamie Foxx e sono lieto di avere a bordo i nostri nuovi partner Fight to Fame che daranno a Jamie la totale libertà di realizzare questo film che gli è vicino, lanciando così questa nuova collaborazione unica. Philippe Diaz - produttore per Cinema Libre

Le riprese di "When We Pray" inizieranno entro la fine dell'anno con un budget stanziato di 5 milioni di dollari.