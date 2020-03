Bloodshot: nuovo poster e una clip con i primi 9 minuti del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 marzo 2020

Vin Diesel è Bloodshot, il super-soldato potenziato con nanotecnologia protagonista del popolare fumetto Valiant.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures in occasione del rilascio in VOD ha reso disponibili una clip estesa con una speciale anteprima di Bloodshot che include i primi nove minuti del film.

Dopo lo stop alle uscite nei cinema a causa dell'emergenza Coronavirus, Sony ha già rilasciato negli States su piattaforme VOD l'action con Vin Diesel insieme ai film Universal The Hunt e L'uomo invisibile.

La clip ci introduce al personaggio di Diesel, il soldato Ray Garrison, impegnato in una missione di salvataggio a Mombasa che lo vedrà tornare a casa vincitore. Dopo questa prima scena si passa ad una idilliaca sequenza "romantica" ambientata in Italia, sulla Costiera Amalfitana, con Ray e la moglie Gina, interpretata dall'attrice britannica Talulah Riley, che si godono una meritata vacanza. La clip poi taglia su Ray e Gina in una camera d'albergo. Quando Ray si sveglia al mattino la moglie è scomparsa e nella stanza irrompono alcuni uomini armati, ne deriva uno scontro che vede gli intrusi avere la peggio, ma mentre Ray esce in corridoio per cercare la moglie urta quello che sembra un altro ospite dell'albergo, che nello scontro riesce furtivamente a colpire Ray con una siringa di anestetico, con il soldato che crolla a terra e perde i sensi. L'uomo in questione è Martin Axe interpretato da Toby Kebbell, un mercenario in cerca di informazioni sulla missione a Mombasa di Ray.

Il fumetto Bloodshot è stato creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Il personaggio è un ex soldato con poteri di rigenerazione e metamorfici generati attraverso naniti iniettati nel suo sangue. Dopo aver subito la cancellazione della memoria numerose volte, Bloodshot decide di scoprire chi è veramente e vendicarsi di quelli che lo hanno trasformato in un assassino. Il flusso sanguigno di Bloodshot contiene un miliardo di naniti computerizzati, che gli consentono di guarire rapidamente dalle ferite, di interfacciarsi con la tecnologia e di cambiare la sua massa corporea. Essendo uno dei personaggi Valiant più popolari, Bloodshot ha avuto un successo continuo, vendendo milioni di copie con i fumetti tradotti in diverse lingue tra cui francese, tedesco, italiano, spagnolo, norvegese, filippino, cinese e turco.

Bloodshot segna il debutto alla regia dell'esperto di effetti visivi Dave Wilson, da una sceneggiatura di Jeff Wadlow ed Eric Hersserer. Il cast include anche Eiza Gonzalez, Sam Heughan e Guy Pearce. Neal H. Moritz è produttore con Toby Jaffe, Diniesh Shamdasani e Vin Diesel.