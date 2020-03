The Lost Husband: trailer del dramma romance con Josh Duhamel e Leslie Bibb

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 marzo 2020

La regista e produttrice Vicky Wight adatta il bestseller "The Lost Husband" di Katherine Center.

Disponibili trailer e poster ufficiale del dramma romantico The Lost Husband, un film tratto dall'omonimo romanzo dell'autrice americana Katherine Center.

La trama segue una vedova, interpretata da Leslie Bibb, che in cerca di un nuovo inizio si trasferisce con i suoi figli in una fattoria in Texas; qui conosce un uomo con un passato traumatico interpretato da Josh Duhamel con cui troverà un inatteso e speciale feeling.

La trama ufficiale:





The Lost Husband racconta una commovente storia di amore, perdono e creazione della famiglia di cui hai bisogno. Dopo l'improvvisa morte del marito, la ragazza di città Libby (Leslie Bibb) non ha più opzioni. Un lavoro nella fattoria di capre di una zia che non vede da anni non è proprio 'ideale, ma quando Libby conosce i residenti della piccola città, incluso un burbero responsabile agricolo con un tragico passato, inizia ad amare la vita di campagna.

Il cast è completato da Sharon Lawrence, Kevin Alejandro, Georgia King, Carly Pope, Herizen F. Guardiola, Nora Dunn e Isiah Whitlock Jr..

Josh Duhamel è noto per il ruolo del Capitano Lennox nei film del franchise Transformers mentre i crediti di Leslie Bibb includono ruoli in Il signore dello zoo, Hell Baby e Prendimi!.

The Lost Husband è scritto che diretto dalla regista e produttrice Vicky Wight al suo secondo lungometraggio dopo il dramma The Volunteer del 2010. Il film prodotto da Leslie Bibb, Bridget Stokes e Vicky Wight sarà distribuito negli Stati Uniti direttamente in VOD il 10 aprile.