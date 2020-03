Stasera in tv: "Vendetta Finale - Acts of Vengeance" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 26 marzo 2020

Rai 2 stasera propone Vendetta Finale (Acts of Vengeance), thriller d'azione del 2017 diretto da Isaac Florentine e interpretato da Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega e Cristina Serafini.

Cast e personaggi

Antonio Banderas: Frank Valera

Karl Urban: Detective Hank Strode

Paz Vega: Alma

Clint Dyer: Mr. Shivers

Cristina Serafini: Sue Valera

Lillian Blankenship: Olivia Valera

Robert Forster: Chuck

Velislav Pavlov: Colonello

Jonathan Schaech: Detective Lustiger

Atanas Srebrev: Senior Partner

Raicho Vasilev: Timofei

Isaac Florentine: Istruttore Karate





La trama

Dopo la morte della moglie e della figlia un avvocato decide di chiudersi in un silenzio di protesta di fronte all'impotenza delle autorità nel trovare i colpevoli. Dopo un primo momento di grande dolore, disperazione ed inevitabile elaborazione del lutto, l'uomo lavorerà nell'ombra e farà di di tutto per scoprire chi ha ucciso la sua famiglia, così da fare giustizia e dare spazio alla sua sete di vendetta.





Il nostro commento

Vendetta Finale come si evince dal titolo stesso è un thriller con vendetta che si dipana nella prevedibilità più assoluta. Un film senza infamia e senza lode supportato da un cast di pregio guidato da un volenteroso Antonio Banderas visibilmente sottotono e al servizio di un poco ispirato regista specializzato in produzioni direct-to-video di stampo action e con una carriera di coreografo di scene di stunt, da cui ci attendevamo sinceramente qualcosa di più a livello di regia.

"Vendetta Finale" presenta una trama che cercando di bilanciare introspezione e azione finisce per non valorizzare la parte "revenge" che è il cuore pulsante di operazioni come questa. Il film anche se uscito nelle sale sembra un titolo concepito per il mercato home-video, paragonabile ad altri titoli per il grande schermo come il remake Il giustiziere della notte con Bruce Willis o il più recente Peppermint - L'angelo della vendetta con Jennifer Garner, film che una volta visti occupano il lasso di tempo necessario alla visione e finiscono per essere archiviati piuttosto velocemente nonostante interpretati da nomi di richiamo.





Curiosità