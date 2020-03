Circle of Bones: trailer dell'action-thriller sovrannaturale filippino

Di Pietro Ferraro giovedì 26 marzo 2020

Indagini della polizia filippina su un brutale culto porterà alla luce misteri e orrori sovrannaturali.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Circle of Bones , un thriller d'azione sovrannaturale dal pluripremiato sceneggiatore e regista filippino Vincent Soberano.

Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Apocalisse 12:9

Circle of Bones è basato sul libro inedito "Yawa" di Soberano, un racconto di superstizioni locali e moderne leggende urbane della regione di Visayas. Ambientata nella pittoresca isola di Panglao, Bohol, la storia è raccontata da un sopravvissuto ad un culto misterioso sospettato di omicidi di massa e sacrifici di bambini.

Il cast include Sarah Chang, Marela Torre, Jana Victoria o Ignacio ed Epy Quizon.

La trama ufficiale:





Quando la polizia filippina indaga su un solitario sopravvissuto ad una serie di bizzarri e macabri sacrifici umani di un culto, che ha lasciato una scia di corpi smembrati e ossa sanguinanti, trovano un americano ex agente dell'FBI che vive in isolamento, sfigurato, traumatizzato e mentalmente instabile. I suoi resoconti di eventi sovrannaturali, possessioni demoniache, antiche profezie e sacrifici di bambini suonano solo troppo inverosimili, dove le linee si fanno sfocate, al confine tra verità, inganno o illusione.

I crediti di Soberano uncludono anche l'action-fantasy Blood Hunters: Rise of the Hybrids (2019), miglior film al NYCA Film Festival di New York; il dramma epico sulle arti marziali The Trigonal (2018), presentato in anteprima a Cannes e il pluripremiato cortometraggio We Are War (2018). Ha inoltre diretto il pluripremiato documentario del National Geographic Channel, On The Brink: Uncharted Waters (2016) ed è stato coregrafo e regista delle scene d'azione della commedia Gandarrapido: The Revenger Squad (2017) campione d'incassi nelle Filippine. Soberano è anche un attore con crediti nei film Police Story - Sotto controllo di Jackie Chan (2013), The Trigonal: Fight for Justice (2018), Blood Hunters (2016) e Blood Hunters: Rise of the Hybrids (2019) e Circle of Bones (2020).

Fonte: Facebook