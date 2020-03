The Wretched: nuovo trailer e poster del film horror dei Pierce Brothers

Di Pietro Ferraro giovedì 26 marzo 2020

Una minaccia sovrannaturale insidia una cittadina e un ragazzo deciderà di porre fine al regno di terrore di una strega mutapelle.

Disponibili un secondo trailer e un nuovo poster di The Wretched, un horror davvero promettente descritto come un "aggiornamento moderno della figura del giovane eroe retrò alla Goonies". Il film è scritto e diretto dai registi Brett Pierce e Drew T. Pierce meglio noti come i "Pierce Brothers", già registi della commedia horror con zombie Deadheads del 2011.

Il film racconta la storia di un adolescente che si rende conto di vivere accanto ad un orrore senza tempo e immortale che minaccia tutto ciò che gli è caro, una strega millennaria che si cela nei panni della donna della porta accanto.

La trama ufficiale:





Dopo la separazione dei suoi genitori, un adolescente ribelle, Ben, viene inviato a vivere con suo padre per l'estate e lavorare nel porto turistico locale per ottenere una qualche forma di disciplina. L'idilliaca cittadina turistica gli offre tuttavia un piccolo conforto, poiché è costretto a trattare con gli adolescenti privilegiati locali e la nuova fidanzata di suo padre. I problemi di Ben diventano sempre più inquietanti quando fa una scoperta agghiacciante sulla famiglia che affitta la casa accanto. Uno spirito malvagio proveniente dal bosco ha catturato i genitori e inizia a giocare un sinistro gioco, predando i bambini e spazzando via ogni traccia della loro esistenza. I sospetti di Ben sugli orrori sovrannaturali non vengono ascoltati e così lancia una pericolosa crociata per porre fine al regno del terrore della strega mutapelle.

"The Wretched" è interpretato da John-Paul Howard ("Hell and High Water"), Piper Curda ("Non sono stato io"), Azie Tesfai ("Supergirl"), Kevin Bigley ("Upload" di Netflix), Jamison Jones, Zarah Mahler e Blane Crockarell.

The Wretched è previsto nei cinema statunitensi e in VOD a partire dal 1° maggio.

Fonte: Bloody Disgusting