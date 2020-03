Morbius: nuovo poster ufficiale del film con Jared Leto

Di Pietro Ferraro venerdì 27 marzo 2020

Morbius il vampiro vivente arriva al cinema a luglio 2020 interpretato da Jared Leto.

Sony ha reso disponibile un nuovo poster ufficiale Morbius, lo trovate in coda all'articolo che mostra il volto del Michael Morbius di Jared Leto e un'assaggio di ciò che si cela al di sotto, il mostruoso "vampiro vivente" uno dei più popolari antagonisti di Spider-Man.

Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

Il primo trailer del film ha confermato connessioni di questo nuovo universo condiviso Sony con l'Universo Cinematografico Marvel: vedi l'Avvoltoio di Michael Keaton. Oltre a Leto nei panni del personaggio principale il cast include anche Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, la fidanzata di Morbius; Matt Smith in quelli Loxias Crown, un uomo con la stessa rara malattia del sangue di Morbius e Ed Harris nel ruolo del mentore di Morbius. Il cast è completato da Al Madrigal e Tyrese Gibson nei panni rispettivamente di Alberto Rodriguez e Simon Stroud, due agenti dell'FBI che danno la caccia a Morbius. Gibson ha rivealto di aver firmato con Sony per tre film.

Morbius, definito "Il Vampiro Vivente", è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell'albo "The Amazing Spider-Man #101". Lo scrittore Roy Thomas e l'artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato le zanne e il bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri.

"Morbius" arriva dopo il successo dello spin-off "Venom" con Tom Hardy che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo e generato un sequel che ha recentemente concluso le riprese. Diretto da Daniel Espinosa da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, la data di uscita di "Morbius" nei cinema è fissata, salvo Coronavirus, al 31 luglio 2020.

