IT di Stephen King: 5 gadget horror ispirati ai nuovi film

Di Pietro Ferraro venerdì 27 marzo 2020

Blogo vi propone 5 bizzarri gadget horror ispirati ai film "IT" e "IT: Parte 2".

Il Clown Pennywise è finalmente approdato al cinema nel 2017 con il primo adattamento per il grande schermo del romanzo capolavoro IT di Stephen King dopo la popolare miniserie tv del 1990. Il regista Andrés Muschietti (La madre) ha spostato l'ambientazione del romanzo dagli anni '50 agli anni '80, sulla scia del successo della serie tv Stranger Things, reclutato Bill Skarsgård per il ruolo del clown ballerino e diviso il film in due parti, con una prima parte che ha infranto record al box-office ed entusiasmato critica e fan, e una seconda parte meno incisiva, accolta con minor entusiasmo e con un decremento degli incassi di oltre 200 milioni rispetto al primo film.

Il successo dell'IT cinematografico ha portato con sé anche una valanga di merchandise chiaramente quasi tutto incentrato sul nuovo Pennywise e tra le canoniche action figures, statue e busti ci sono stati anche divertenti e sfiziosi gadget che hanno contribuito a rendere il nefasto clown di Bill Skarsgård parte della cultura pop, un po' come accaduto con il "collega" Freddy Krueger della saga horror Nightmare.

A seguire vi proponiamo 5 gadget alquanto bizzarri che spaziano dalla bambola inquietante al giocattolo raccapricciante fino al gadget più bizzarro, tutti come premesso ispirati all'IT cinematografico.





1. IT Pennywise Lampada Palloncino

Questa lampada realizzata su licenza ufficiale è scolpita nel design del palloncino rosso di Pennywise, con la corda del palloncino fa da supporto alla lampada alta 34 cm.

Trovate il gadget disponibile QUI





2. IT Pennywise Bambola Mezco "Roto Plush"

Una replica versione bambola peluche del clown demoniaco Pennywise che ogni 27 anni terrorizza e divora i bambini di Derry nel Maine. La bambola Pennywise alta 45,72 cm è confezionata in una scatola con apertura anteriore adatta ai collezionisti e perfetta per la visualizzazione.

Trovate il gadget disponibile QUI





3. IT Pennywise Statuina con bocca mostruosa luminosa

La serie "Deform Real" di Star Ace si avventura nel regno dell'horror con una statuina super deformed di Pennywise alta 15 cm, una scultura stilizzata con una testa di grandi dimensioni. Questa figure a bocca aperta presenta un effetto luce dei morti, i Pozzi Neri, che danno vita alla terrificante creatura.

Trovate il gadget disponibile QUI





4. IT Penniwise statuetta cespuglio "Chia Pet"

La fioriera Pennywise che urla è di ceramica decorata a mano e germoglia in pochi giorni, con una piena crescita in 1-2 settimane usando le semplici istruzioni incluse. Ogni fioriera viene fornita con un pacchetto di semi di Chia sufficienti per 3 piantagioni e può anche essere ripiantato con semi simili come basilico o erba medica. La fioriera è munita di una vaschetta raccogli-gocce in plastica trasparente.

Trovate il gadget disponibile QUI





5. IT: Capitolo 2 scatola a molla con pupazzo Pennywise

Da "IT: Capitolo 2" una scultura in PVC del terrificante Pennywise scolpita da Rocco Tartamella, in una scatola a sorpresa "Dancing Clown" che misura circa 23 cm di altezza.

Trovate il gadget disponibile QUI